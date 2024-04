Cos’è il mesotelioma, il tumore che ha colpito Franco Di Mare

MeteoWeb

“Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo“: sono le parole pronunciate dal giornalista Franco Di Mare a Che tempo che fa, spiegando che la malattia è “legata alla presenza di amianto nell’aria e si contrare tramite la respirazione di particelle di amianto, senza rendersene conto. Dire che con questo finiscono le speranze non è vero, perché la scienza va sempre avanti“. “Questo tubicino che mi corre sul viso“, ha spiegato Di Mare, “è legato a un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con te“.

”Sono qui a festeggiare una soluzione che potrebbe essere scoperta, speriamo che ci sia una soluzione e che non sia così lontana,” ha affermato il giornalista con un filo di voce. ”Ho avuto una vita bellissima e le memorie che ho sono piene di vita. Mi dispiace scoprirlo adesso, ma non è troppo tardi, il mio arbitro non ha fischiato ancora,” ha affermato il giornalista.

Cos’è il mesotelioma, la malattia di Franco Di Mare

Il mesotelioma è un tipo di cancro che colpisce il mesotelio, un sottile strato di tessuto che riveste gli organi interni come i polmoni, l’addome e il cuore. È principalmente causato dall’esposizione all’amianto, una sostanza fibrosa una volta ampiamente utilizzata in edilizia, industria e manifattura. Le fibre di amianto, una volta inalate o ingerite, possono rimanere nei tessuti per anni, causando danni cellulari e infine lo sviluppo del mesotelioma.

Le fibre di amianto possono provocare mutazioni genetiche nelle cellule del mesotelio, alterandone il normale ciclo vitale. Ciò conduce alla proliferazione cellulare incontrollata e alla formazione di tumori. Inoltre, le fibre di amianto possono indurre processi infiammatori e reazioni immunitarie anomale, che contribuiscono alla progressione del cancro.

Il mesotelioma è spesso diagnosticato in stadi avanzati a causa della sua lenta insorgenza e della mancanza di sintomi precoci. Il trattamento può includere chirurgia, chemioterapia e radioterapia, ma le opzioni terapeutiche dipendono dalla stadiazione del tumore e dalle condizioni generali del paziente. L’esposizione all’amianto è la causa principale di questo tipo di cancro.

