Maltempo USA, tornado mortali in Louisiana, anche un EF3: scia di danni | FOTO

MeteoWeb

Una linea di tempeste che si è spostata attraverso la Louisiana nel pomeriggio di lunedì 13 maggio ha lasciato una scia di distruzione da Lake Charles a Lafayette. Il maltempo faceva parte di un sistema di tempeste più ampio che ha colpito città dal Texas alla Florida. Tre persone sono state uccise dalla tempesta, ha riferito il Dipartimento della Salute della Louisiana.

Due tornado hanno colpito la zona di Lake Charles

Il National Weather Service (NWS) ha confermato che un tornado EF3 ha colpito la città di Sulphur, appena ad ovest di Lake Charles, in Louisiana. Il tornado si è formato a nord di Orphan Village Road a Sulphur, poi ha seguito una traiettoria verso sud-est, danneggiando case e attività commerciali, afferma l’NWS.

In East Napoleon St., due magazzini sono stati distrutti dal tornado. La tenda di una stazione di servizio e un centro commerciale sono stati danneggiati sulla North Cities Service Highway. Nella comunità di Maplewood, diverse case sono state danneggiate, con alberi sradicati o spezzati e parti dei tetti spazzate via.

È stato inoltre confermato che un tornado EF1 ha colpito la città di Westlake, tra Sulphur e Lake Charles. Il tornado si è poi spostato nell’area del centro di Lake Charles, danneggiando case e attività commerciali.

Tornado EF2 confermato vicino a Henderson e Cecilia, in Louisiana

A Cecilia, 19km a nord-est di Layfayette, una persona è stata uccisa da quello che l’NWS ha confermato essere un tornado EF2. Gli effetti del vortice sono stati case danneggiate e roulotte ribaltate in città. Inoltre, una donna e il bambino che portava in grembo sono stati uccisi e altre due persone sono rimaste ferite quando un albero è caduto sulla loro casa mobile a Port Allen, in Louisiana.

Blackout a causa dei forti venti

Secondo PowerOutage.US, 50.000 clienti erano ancora senza elettricità in Louisiana nel pomeriggio di martedì 14 maggio, rispetto al picco di 140.000 raggiunto la sera prima. Raffiche di vento di oltre 110km/h sono state segnalate altrove in Louisiana e Florida.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.