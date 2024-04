Freddo eccezionale in Lapponia: picchi di -34°C, nuovi record

MeteoWeb

Non solo Svezia. Aprile è iniziato insolitamente freddo anche nel nord della Finlandia. Mercoledì 3 aprile, nelle prime ore del mattino, a Savukoski, in Lapponia, sono stati misurati -34,3°C. L’Istituto Meteorologico Finlandese rende noto che si tratta di un valore di 1,7°C sopra il record della temperatura più bassa di aprile nella storia delle misurazioni in Finlandia (-36,0°C nel 1912). L’ultima volta che ha fatto più freddo in aprile era stato nel 1977 a Salla (-34,5°C), segnala l’ente in un post su X.

Inoltre, l’Istituto segnala che in quella notte sono stati misurati record specifici per la temperatura più bassa di aprile in tre stazioni: Sodankylä Lokka (-32,8°C), Inari Väylä (-29,0°C) e Inari Saariselkä (-25,8°C).

E anche quella di oggi, venerdì 5 aprile, è stata una mattina gelida in Lapponia. L’aeroporto di Rovaniemi ha stabilito un nuovo record di freddo per aprile con una minima di -19,2°C. Anche Ylitornio e Meltosjärvi, sempre in Lapponia, hanno registrato temperature minime record, raggiungendo -28,9°C.

Neve abbondante

Il clima è freddo per questo periodo dell’anno in Finlandia, imbiancata anche dalla neve soprattutto nei settori occidentali e meridionali: soprattutto vicino alla costa meridionale, la neve è abbondante e può peggiorare notevolmente le condizioni di guida. Domani, sabato 6 aprile, il tempo sarà più sereno a partire da ovest.

