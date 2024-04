Funivia si schianta contro palo in Turchia: un morto e 10 feriti, salvataggi in corso | FOTO

MeteoWeb

Un tragico incidente è avvenuto in Turchia, dove un cittadino turco ha perso la vita e altre 10 persone sono rimaste ferite a causa della rottura di una cabina della funivia di Tunektepe ad Antalya, nel Sud del Paese. Il Ministro della Sanità Fahrettin Koca, citato dall’agenzia di stampa Anadolu, ha reso noto che i passeggeri della funivia sono precipitati a terra dopo che la cabina ha colpito un palo e si è spezzata.

L’incidente ha lasciato 184 persone sospese nell’aria all’interno di 15 cabine, in una situazione di pericolo imminente. Fortunatamente, grazie all’opera tempestiva e coraggiosa di 160 soccorritori, supportati da 7 elicotteri, un aereo militare, oltre 100 veicoli e 8 ambulanze, è stata realizzata un’imponente operazione di salvataggio. Questi sforzi hanno permesso di trarre in salvo la maggior parte dei passeggeri, con 112 persone estratte dalle cabine durante la notte. Tuttavia, la preoccupazione rimane alta per coloro che sono rimasti intrappolati nelle 9 cabine restanti, e gli sforzi per liberarli sono ancora in corso. Tra i feriti si contano anche 2 bambini.

Il sindaco di Antalya, Muhittin Bocek, ha aggiornato sulla situazione questa mattina, confermando il numero delle persone salvate e sottolineando il continuo impegno per liberare coloro che sono ancora bloccati.

