G7, ambientalisti bloccano la tangenziale di Torino

MeteoWeb

I manifestanti contro il G7 Clima Energia e Ambiente, ospitato a Venaria Reale (Torino), hanno occupato, bloccandola, la tangenziale. “Di fronte alle false soluzioni che i governi delle potenze mondiali propongono alla crisi climatica diciamo loro che la via di uscita è la giustizia climatica, la difesa della sovranità energetica dei popoli e la costruzione di reti di solidarietà tra i nostri Paesi e il riconoscimento del debito dei Paesi esteri fraudolenti che stanno strangolando i nostri popoli e che spingono al saccheggio delle nostre risorse naturali“, hanno spiegato dal megafono gli attivisti ambientalisti.

Il blocco della carreggiata in direzione Torino è durato una decina di minuti e la tangenziale è stata liberata. “Chi blocca il nostro futuro – hanno detto ancora i manifestanti – si troverà centinaia di blocchi come questo di persone non disposte a far decidere sulla propria testa”. “Siamo stati bravissimi – hanno affermato – ci siamo ripresi la città ma non ci fermiamo qui, continueremo, non abbasseremo la testa”. I manifestanti stanno ora tornando verso Venaria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.