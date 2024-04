Gli animali hanno reagito in modo strano all’eclissi

MeteoWeb

I coyote che ululano, i gufi che gridano e i gorilla che si dirigono verso il letto: l’eclissi solare di lunedì ha fatto reagire gli animali in modi strani. Un team di 40 persone allo Zoo di Fort Worth in Texas ha osservato mentre i loro animali offrivano alcune risposte interessanti al sole che diventava scuro nel bel mezzo del giorno.

Le osservazioni degli esperti

“Il nostro gruppo di gorilla si è alzato e si è diretto verso la porta come se fosse ora di andare a dormire“, ha detto il dottor John Griffioen, che ha guidato il team, a Sky News. “Due dei nostri stormi di fenicotteri si sono avvicinati molto di più l’uno all’altro. Hanno iniziato a vocalizzare molto di più, e uno di loro ha persino iniziato a marciare, che è un comportamento di legame di gruppo.” Kim Rosvall, una biologa dell’Indiana che ha studiato la vita nella palude, ha definito l’esperienza “incredibile“.

Anche se c’è un’eclissi ogni 18 mesi, si sa molto poco su come gli animali reagiscano ad esse. Gli studi esistenti mostrano gli animali che si comportano in modo molto strano. Durante un’eclissi in Messico nel 1991, gli scienziati hanno osservato come i ragni orb-weaving coloniali abbattessero le loro ragnatele durante la parte più buia dell’eclissi. Appena il sole è tornato, i ragni hanno ricostruito le loro ragnatele.

In Arizona, gli scienziati che raccoglievano le cicale hanno notato che smettevano di cantare quando il sole era stato oscurato del 50%. Ci sono voluti 40 minuti perché ricominciassero a fare rumore.

“Eclissi totale dello zoo”

E giraffe, babbuini, gorilla e lorichetti mostrano tutti comportamenti ansiosi durante le eclissi, come riportato nello studio brillantemente chiamato “Eclissi totale dello zoo“, dove i ricercatori hanno registrato come gli animali allo zoo di Riverbanks in South Carolina hanno reagito all’eclissi nel 2017.

Le giraffe hanno iniziato a “oscillare coordinatamente” e i babbuini si sono raggruppati nonostante di solito si dividano in piccoli gruppi.

I lorichetti, colorati membri della famiglia dei pappagalli, hanno iniziato a “scendere coordinatamente“, sono diventati rumorosi e poi hanno seguito con un “silenzio comune“.

Infatti, il 75% degli animali dello zoo ha reagito all’eclissi.

