Grande freddo in Valtellina: -12°C a Livigno

Crollo delle temperature in Valtellina e Valchiavenna. Sembrava impossibile appena pochi giorni fa, quando si erano raggiunte temperature record sia sul fondovalle che in quota, in provincia di Sondrio. Oggi, invece, il vento gelido del nord si è aperto un corridoio attraverso le Alpi della Lombardia e ha spazzato con forza ogni traccia di caldo estivo. Freddissimo in quota: a Livigno, località turistica a 1.816 metri d’altezza, la colonnina del mercurio non ha superato lo zero per tutta la giornata, segnando temperature fra i -8 e i -12°C, mentre nel weekend si registravano addirittura +17°C. Ancora -5°C di massima e -9°C di minima a Montespluga, a 1900 metri. In allarme i gestori dei rifugi alpini per le disdette degli escursionisti dovute proprio al clima rigido e alle pessime previsioni meteo dei prossimi giorni.

