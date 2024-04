MeteoWeb

E’ tempo di grandi manovre sulla Stazione spaziale internazionale: dopo il distacco della navetta cargo Dragon, rientrata questa mattina nell’atmosfera terrestre e ammarata al largo della Florida con quasi 2 tonnellate di materiali scientifici, nelle prossime ore cominceranno i preparativi per liberare il ‘parcheggio’ che settimana prossima accoglierà in orbita il taxi spaziale della Boeing ‘Starliner’, al suo primo volo con equipaggio.

Giovedì 2 maggio quattro membri della missione Crew-8 di SpaceX (gli astronauti della Nasa Matt Dominick, Mike Barratt e Jeanette Epps, insieme al cosmonauta di Roscosmos Alexander Grebenkin) saliranno a bordo della loro Crew Dragon per sganciarla dal punto di attracco anteriore del modulo Harmony e poi spostarla e agganciarla in meno di un’ora all’altro punto di attracco situato nella parte superiore del modulo. In questo modo si lascerà il posto libero per l’aggancio del veicolo Starliner, il cui volo di prova con equipaggio è previsto da Cape Canaveral è previsto per il 7 maggio alle 4:34 ora italiana, con a bordo gli astronauti della Nasa Butch Wilmore e Suni Williams.

