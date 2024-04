Il telescopio Hubble entra in modalità provvisoria a causa di problemi ad un giroscopio

MeteoWeb

La NASA sta lavorando per riprendere le operazioni scientifiche del telescopio spaziale Hubble dopo che è entrato in modalità provvisoria il 23 aprile a causa di un problema in corso con un giroscopio. Gli strumenti di Hubble sono stabili e il telescopio è in buona salute.

Il telescopio è entrato automaticamente in modalità provvisoria quando uno dei suoi tre giroscopi ha fornito letture errate. I giroscopi misurano la velocità di rotazione del telescopio e fanno parte del sistema che determina la direzione in cui è puntato il telescopio. In modalità provvisoria, le operazioni scientifiche vengono sospese e il telescopio attende nuove direzioni da terra.

Questo particolare giroscopio ha fatto sì che Hubble entrasse in modalità provvisoria a novembre dopo aver restituito letture errate simili. Il team sta attualmente lavorando per identificare potenziali soluzioni. Se necessario, Hubble può essere riconfigurato per funzionare con un solo giroscopio, con l’altro giroscopio rimanente posto in riserva. Sul telescopio sono stati installati sei nuovi giroscopi durante la quinta e ultima missione di servizio dello Space Shuttle nel 2009. Ad oggi, tre di questi giroscopi rimangono operativi, compreso il giroscopio che attualmente subisce fluttuazioni. Hubble utilizza tre giroscopi per massimizzare l’efficienza, ma potrebbe continuare a effettuare osservazioni scientifiche con un solo giroscopio, se necessario.

La NASA prevede che Hubble continuerà a fare scoperte rivoluzionarie, lavorando con altri osservatori, come il James Webb Space Telescope dell’agenzia, durante questo decennio e forse anche nel prossimo. Lanciato nel 1990, Hubble osserva l’universo da più di tre decenni e ha recentemente celebrato il suo 34° anniversario.

