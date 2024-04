L’Universo non è quello che credevamo: i migliori cosmologi del mondo si riuniscono a Londra per affrontare la “crisi”

MeteoWeb

Se allontanassimo lo sguardo sull’universo, ben oltre il livello dei pianeti, delle stelle o delle galassie, alla fine vedremmo un vasto spazio uniformemente punteggiato, senza particolari caratteristiche degne di nota. Almeno, questa è stata la visione convenzionale.

Il Modello Standard della Cosmologia

Il principio che tutto sembra uguale ovunque è un pilastro fondamentale del modello standard di cosmologia, che mira a spiegare il Big Bang e come l’universo si è evoluto nei 13,7 miliardi di anni trascorsi. Ma questa settimana un incontro di alcuni dei principali cosmologi del mondo si terrà presso la Royal Society di Londra per porre la domanda: e se quest’assunzione di base fosse sbagliata?

L’incontro arriva dopo una serie di osservazioni astronomiche di alto profilo che hanno sfidato la visione convenzionale, secondo il Prof Subir Sarkar, cosmologo presso l’Università di Oxford e co-organizzatore dell’incontro. “Stiamo usando, in cosmologia, un modello formulato per la prima volta nel 1922,” ha detto. “Abbiamo ottimi dati, ma la base teorica è superata. Sempre più persone stanno dicendo la stessa cosa e questi sono astronomi rispettati.”

La conferenza riunisce alcuni dei ricercatori dietro le recenti scoperte anomale. Queste includono osservazioni che suggeriscono che l’universo si sta espandendo più rapidamente in alcune regioni rispetto ad altre, indizi di megastrutture nel cielo notturno e prove di flussi cosmici – immense vie celestiali di materiale su una scala che non può essere facilmente accolta nelle teorie convenzionali.

L’Universo è sbilanciato?

Il Dott. Nathan Secrest, dell’Osservatorio Navale degli Stati Uniti e collaboratore di Sarkar, presenterà risultati che sollevano la possibilità che l’universo sia leggermente sbilanciato. Dopo aver analizzato un catalogo di oltre 1 milione di quasar (nuclei galattici estremamente luminosi), il team ha scoperto che un emisfero del cielo sembrava ospitare circa lo 0,5% in più di fonti rispetto all’altro.

Potrebbe non sembrare una discrepanza significativa ma, secondo Sarkar, se confermata, metterebbe in discussione la base dell’energia oscura, che dovrebbe essere il componente dominante dell’universo. “Significherebbe che due terzi dell’universo sono appena scomparsi,” ha detto Sarkar.

La costante di Hubble sembra non essere molto costante

Il Dott. Konstantinos Migkas, dell’Università di Leida, condividerà risultati che indicano che la costante di Hubble – il tasso di espansione dell’universo – sembra variare nello spazio. “I nostri risultati aggiungono un altro pezzo problematico al puzzle,” ha detto Migkas. Almeno a livello locale, ciò suggerisce che le osservazioni non corrispondono alle previsioni del modello standard. “Non possiamo dedurre che sia sbagliato per l’intero universo,” ha aggiunto.

Grande Anello e Grande Arco

Alexia Lopez, una studentessa di dottorato presso l’Università di Central Lancashire, ha scoperto ciò che sembrano essere megastrutture cosmiche, denominate Grande Anello e Grande Arco. Queste forme, tracciate da galassie e ammassi di galassie, si verificano su una scala oltre la quale l’universo dovrebbe essere liscio ed effettivamente privo di particolari caratteristiche. “Quando troviamo un elenco di strutture che superano questa scala, stanno sfidando questa assunzione così fondamentale in cosmologia?” ha detto Lopez. “Forse c’è bisogno di un’analisi più critica del nostro modello standard.”

Estirpare “la religione”

Sarkar suggerisce che la fiducia nel modello standard di cosmologia sia così profondamente radicata che è trattata come “la religione“. “Trovo francamente fastidioso che questo principio non sia stato verificato,” ha detto, anche se non tutti sono d’accordo con questa caratterizzazione.

Il Prof George Efstathiou, un astrofisico dell’Università di Cambridge, che presenterà un approccio più scettico alla conferenza, ha detto che non è vero che il modello non sia stato ripetutamente interrogato. “La gente mi accusa di difendere il modello,” ha detto. “Ma ciò che non capiscono è quanto tempo ho trascorso cercando di confutarlo. Non sono affatto d’accordo che ci sia una sorta di pensiero di gruppo.”

Efstathiou ha detto che, sebbene intriganti, nessuna delle anomalie presentate fosse abbastanza convincente da mettere in discussione le teorie standard. “La domanda è: quanto sono buoni i dati?” ha detto. La presunta asimmetria dell’universo, ad esempio, potrebbe essere dovuta all’uso necessario di più telescopi per osservare emisferi diversi del cielo, in modo che setacciare i dati per cercare modelli avrebbe inevitabilmente portato a ciò che sembravano essere anomalie, ha suggerito. “Il Grande Cerchio nel cielo, non ci credo assolutamente,” ha detto.

La Prof Wendy Freedman, che presenterà nuovi risultati dal telescopio spaziale James Webb, ha detto: “Ecco tutti questi fili allettanti a vari livelli di significatività. Abbiamo bisogno di ulteriori esplorazioni su dove, se del caso, il modello standard cede. Non penso che ci sia qualcosa di ovvio che resisterà alla prova del tempo.”

Questo tipo di dibattito robusto è benvenuto alla conferenza. “Non vedo l’ora di una discussione vigorosa,” ha detto Sarkar. “Che arrivino con tutto ciò che hanno.”

