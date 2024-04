I fantasmi sono reali? Risponde la fisica quantistica

MeteoWeb

Molte persone hanno avuto esperienze paranormali che non riescono a spiegare, mentre altri sono pronti a respingere l’esistenza dei fantasmi. I fantasmi sono l’essenza visiva di coloro che sono “morti”. Potresti non pensarci, o potresti non averlo mai detto a nessuno perché hai paura di come potrebbero reagire.

I fantasmi sono reali?

In molte culture di tutto il mondo e nel corso della storia, c’è stata una convinzione radicata che lo spirito di una persona possa sopravvivere alla morte, trascendendo oltre il mondo fisico.

I fantasmi sono stati parte della religione, del folklore e persino delle arti. E le persone che hanno avuto esperienze di pre-morte hanno detto che c’è vita dopo la morte, insieme a individui altamente sensibili le cui abilità empatiche permettono loro di vedere oltre il regno fisico.

Nonostante ci siano alcuni casi in cui presunte apparizioni sono apparse in film o fotografie, la verità è che i fantasmi possono esistere, o forse non esistere – veramente non lo sappiamo.

Perché le persone credono nei fantasmi?

Con i fantasmi che sono una parte così prevalente dell’intrattenimento, non sorprende che il 46% degli americani creda nei fantasmi. Ma il motivo potrebbe non avere nulla a che fare con i media che consumiamo.

Il motivo principale per cui le persone credono nei fantasmi è a causa di un’esperienza con il paranormale. Forse sono sensibili a presenze ultraterrene, sono cresciuti in una casa che si diceva fosse infestata, o hanno catturato spiriti su pellicola.

La buona notizia è che stiamo iniziando scientificamente a capire come sia possibile vedere un fantasma.

Sta accadendo un cambiamento di paradigma in psicologia. Lo stesso tipo di cambiamento che è avvenuto in fisica dopo le scoperte nella fisica quantistica. È solo che è passato più di un secolo prima che la psicologia si aggiornasse, e davvero, il cambiamento è solo adesso agli inizi.

Come sono correlati gli eventi paranormali alla scienza?

Il campo principale della psicologia si è basato sulla vecchia (XIX secolo e prima) visione materialistica del mondo, che questo piano materiale della realtà è l’unica realtà. Questo è ciò che viene definito vecchia fisica newtoniana.

Ed è quello che la maggior parte di noi ha imparato a scuola: che ci sono blocchi di costruzione fisici sempre più piccoli di quelli di cui siamo fatti. Infatti, i fisici delle particelle si specializzano nella caccia e poi nella scoperta di “particelle” sempre più piccole.

D’altra parte, la nuova psicologia si basa su una comprensione più quantistica del mondo, la visione inaugurata quando la fisica quantistica è nata nei primi anni ’20. Questa è la scienza che sta iniziando ad aiutarci a capire che c’è molto di più nel nostro mondo di quanto non possiamo vedere (stimato tra il 93 e il 99,9999 percento della realtà), rispetto a quanto possiamo vedere.

La scienza spiega i fantasmi

Ecco 3 modi in cui la scienza quantistica ci aiuta a comprendere le possibilità dei fantasmi:

Nella ricerca per scoprire di cosa è fatta la luce, abbiamo realizzato che la luce sembra sia una onda e una particella – ha una natura duale. Un po’ come quando abbiamo una natura adulta e una natura da bambino dentro di noi. A volte ci comportiamo più come il bambino, altre volte ci comportiamo più come l’adulto. È lo stesso con la luce. A volte si comporta più come ci si aspetterebbe che si muovesse un’onda di luce, ma altre volte sembra più se fosse una particella o un fotone di luce.

Se la luce sembra più una onda o una particella dipende da noi.

Apparentemente, quando decidiamo che si muove come un’onda, lo fa. Quando decidiamo che è una particella, lo è. Questo è stato chiamato l’ “effetto osservatore“, e ha lanciato una nuova ondata di scienza, che ha iniziato a prendere in considerazione il ruolo che la nostra coscienza umana gioca nella creazione di una realtà fisica. Le implicazioni di questo sono enormi, compreso quanto sia importante ognuno di noi nella creazione di questo mondo. Ancora più stupefacente è la scoperta che l’effetto osservatore funziona non solo in avanti, ma anche all’indietro nel tempo. (E che sia il tempo che lo spazio non sono leggi assolute della natura che una volta credevamo.)

L’aspetto ondulatorio sembra essere il modello per l’aspetto di particella. Questo aspetto ondulatorio riguarda principalmente lo spostamento di energia e i modelli creati quando l’energia si muove (guarda il cielo quando si sta formando una tempesta, specialmente un tornado o un uragano, per avere un’idea più approfondita di questo). Come si scopre, questi modelli ondulatori servono come modello di progettazione per la costruzione della particella. È possibile che i fantasmi siano l’essenza ondulatoria di un essere umano. Il corpo può essere scomparso, ma le onde di energia continuano a vivere.

E questo modello ondulatorio potrebbe essere ciò che alcuni possono vedere. Inoltre, coloro che sperimentano la chiarezza possono semplicemente essere più dotati nel rilevare una banda di frequenza energetica più ampia rispetto al resto di noi.

Quindi, se vedi fantasmi, probabilmente non sei “pazzo”, solo quantico sia nella visione che nella realtà.

