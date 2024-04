Il consumo di frutti di mare aumenta l’esposizione ai PFAS

MeteoWeb

Consumare frequentemente frutti di mare comporta un rischio maggiore di esposizione ai PFAS, la famiglia di tossine ubiquitarie e resistenti prodotte dall’uomo note come “sostanze chimiche per sempre“. A lanciare l’allarme uno studio condotto dal Dartmouth, pubblicato su Exposure and Health. “I risultati sottolineano la necessità di linee guida più rigorose per la salute pubblica che stabiliscano la quantità di frutti di mare che le persone possono mangiare in sicurezza per limitare la loro esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche“, hanno dichiarato i ricercatori.

L’esposizione ai PFAS negli esseri umani

“Questa necessità è particolarmente urgente per le regioni costiere come il New England, dove l’eredità dell’industria e dell’inquinamento da PFAS si scontra con una predilezione culturale per il pesce“, hanno sottolineato gli autori. “La nostra raccomandazione non è quella di non mangiare frutti di mare: i frutti di mare sono un’ottima fonte di proteine magre e di acidi grassi omega“, hanno specificato i ricercatori.

“Ma, è anche una fonte potenzialmente sottovalutata di esposizione ai PFAS negli esseri umani“, ha dichiarato Megan Romano, autrice dello studio e professoressa di epidemiologia presso la Geisel School of Medicine di Dartmouth. “Comprendere questo compromesso tra rischio e beneficio per il consumo di frutti di mare è importante per le persone che prendono decisioni sulla dieta, soprattutto per le popolazioni vulnerabili come le persone in gravidanza e i bambini“, ha continuato Romano.

Lo studio

Lo studio ha abbinato l’analisi delle concentrazioni di PFAS nei frutti di mare freschi a un’indagine sulle abitudini alimentari in tutto lo Stato del New Hampshire. I dati nazionali indicano che il New Hampshire, insieme a tutto il New England, è tra i principali consumatori di frutti di mare del Paese, il che ha reso lo Stato ideale per comprendere l’entità dell’esposizione delle persone ai PFAS attraverso il pesce e i crostacei.

“La maggior parte delle ricerche esistenti si concentra sui livelli di PFAS nelle specie d’acqua dolce, che non sono quelle che la gente mangia principalmente“, ha spiegato Romano, che studia gli effetti dei PFAS e di altre sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino nell’acqua potabile per le comunità del New England. “Ci è sembrata una lacuna importante, soprattutto in uno Stato del New England dove sappiamo che la gente ama i frutti di mare“, ha proseguito Romano.

Lo studio ha attinto anche agli ampi dati del New Hampshire sulle fonti e sugli effetti dei PFAS, che sono un elemento fondamentale di prodotti di consumo come la plastica e i rivestimenti antiaderenti. La stabilità molecolare che rende i PFAS versatili li rende anche quasi indistruttibili, tanto da essere chiamati prodotti chimici per sempre.

I rischi dei PFAS

Nell’uomo, i PFAS sono associati a cancro, anomalie fetali, colesterolo alto, disturbi della tiroide, del fegato e della riproduzione. Le sostanze chimiche si sono accumulate nel suolo, nell’acqua e nella fauna selvatica e gli studi hanno dimostrato che quasi tutti gli americani ne hanno quantità misurabili nel sangue.

“I PFAS non sono limitati alla produzione, alle schiume antincendio o ai flussi di rifiuti urbani: sono una sfida globale che dura da decenni”, ha dichiarato Jonathan Petali, tossicologo del New Hampshire Department of Environmental Services e coautore dello studio. “Il New Hampshire è stato tra i primi Stati a identificare i PFAS nell’acqua potabile”, ha continuato Petali. “Siamo uno Stato ricco di dati grazie agli anni passati a studiare l’impatto dei PFAS e a cercare di mitigare l’esposizione“, ha notato Petali.

I ricercatori hanno misurato i livelli di 26 varietà di PFAS in campioni delle specie marine più consumate: merluzzo, eglefino, aragosta, salmone, capesante, gamberi e tonno. I frutti di mare studiati sono stati acquistati freschi in un mercato della costa del New Hampshire e provenivano da varie regioni.

I gamberi e le aragoste hanno registrato le concentrazioni più elevate, con medie che vanno rispettivamente a 1,74 e 3,30 nanogrammi per grammo di carne, per alcuni composti PFAS. Le concentrazioni di singoli PFAS in altri pesci e frutti di mare sono state generalmente inferiori a un nanogrammo per grammo.

I PFAS nell’ambiente

La prevalenza dei PFAS nell’ambiente rende difficile sapere esattamente dove e come le sostanze chimiche entrano nella catena alimentare marina. Alcuni crostacei possono essere particolarmente vulnerabili all’accumulo di PFAS nelle loro carni a causa del fatto che si nutrono e vivono sul fondo del mare, oltre che per la loro vicinanza a fonti di PFAS che si trovano vicino alla costa.

Le specie marine più grandi possono ingerire PFAS mangiando specie più piccole che, come i crostacei, sono inclini ad accumulare i composti nei loro sistemi.

Lo studio è stato completato da un sondaggio condotto dai ricercatori su 1.829 abitanti del New Hampshire per valutare la quantità di frutti di mare consumati dagli abitanti del Granite State, e sono molti.

L’indagine ha rilevato che gli uomini del New Hampshire mangiano poco più di un grammo di frutti di mare al giorno e le donne poco meno di un grammo. Entrambi i valori sono superiori a quelli rilevati dal National Health and Nutrition Examination Survey per gli uomini e le donne del Nord-Est e più di 1,5 volte la media nazionale per entrambi.

L’assunzione giornaliera per i bambini del New Hampshire di età compresa tra i 2 e gli 11 anni è stata di circa 0,2 once, l’estremità più alta della gamma. Circa il 95% degli adulti intervistati ha dichiarato di aver mangiato frutti di mare nell’ultimo anno e il 94% di questo gruppo ha consumato pesce o crostacei nel mese precedente.

Più del 60% delle persone con un reddito familiare inferiore a 45.000 dollari all’anno ha dichiarato di consumare frutti di mare almeno una volta alla settimana, mentre le persone con un reddito familiare più elevato hanno dichiarato di mangiare frutti di mare meno spesso.

