Vasto incendio consuma 16mila ettari di bosco in Messico: è in atto da 18 giorni | FOTO

Un grande incendio ha consumato oltre 16mila ettari di foresta in 18 giorni nello stato di Oaxaca, nel sud del Messico. Secondo le informazioni pubblicate dalla stampa locale, negli ultimi giorni sono stati impiegati più di 1400 uomini per cercare di controllare il rogo: 500 volontari hanno affiancato i pompieri, i poliziotti e i militari mandati dal Ministero della Difesa (Sedena). L’ultimo rapporto della Commissione nazionale forestale (Conafor) ha registrato, per i primi tre mesi del 2024, 1699 incendi forestali in Messico, che hanno colpito oltre 68mila ettari in tutto il Paese.

