Indonesia, eruzione del vulcano Ruang: allarme tsunami, chiuso l’aeroporto di Manado

Le autorità dei trasporti in Indonesia hanno deciso di chiudere l’aeroporto di Manado a causa dell’eruzione del vulcano Ruang, che ha generato nubi di cenere. La notizia è stata riportata da India Tv News. Le autorità temono che possa verificarsi un collasso innescando uno tsunami. In risposta all’emergenza, le autorità del Paese hanno emesso un ordine di evacuazione per oltre 11mila persone dalla zona circostante. Il vulcano, situato sul versante settentrionale dell’isola di Sulawesi, ha registrato almeno 5 eruzioni di considerevole entità nelle ultime 24 ore, come dichiarato dal Centro indonesiano di vulcanologia e mitigazione dei disastri geologici. Di fronte alla gravità della situazione, le autorità hanno innalzato l’allerta per il vulcano al livello massimo.

L’Indonesia, un arcipelago di 270 milioni di persone, ha 120 vulcani attivi. Nel 2018, l’eruzione dell’Anak Krakatau ha causato uno tsunami lungo le coste di Sumatra e Giava dopo che si sono verificati crolli parziali del vulcano nell’oceano.

