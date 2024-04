Inondazioni Dubai: la città allagata vista dai satelliti

MeteoWeb

Dubai è stata colpita da piogge torrenziali che hanno inondato la città nel deserto, sommergendo strade e veicoli e interrompendo i voli. Oltre 250mm di precipitazione sono caduti negli Emirati Arabi Uniti in meno di 24 ore. Questa immagine del satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, catturata ieri, mercoledì 17 aprile, è un’immagine composita a falsi colori che evidenzia le aree allagate in turchese. Le macchie rosse nell’immagine indicano la vegetazione.

Sentinel-2 fornisce dati cruciali per il monitoraggio e la gestione delle inondazioni, consentendo una valutazione tempestiva e accurata dell’entità e della gravità delle inondazioni attraverso immagini satellitari ad alta risoluzione.

Aeroporto di Dubai a pieno regime entro 24 ore

L’aeroporto internazionale di Dubai riprenderà le operazioni a pieno regime entro le prossime 24 ore, dopo i forti disagi causati dal maltempo: lo ha reso noto il Ministero delle Comunicazioni dell’emirato. Le piogge torrenziali iniziate a cadere martedì hanno provocato inondazioni e interruzioni nel settore dei trasporti: oltre all’aeroporto, sono state chiuse anche due linee della metropolitana.

Sono numerosi i passeggeri bloccati all’aeroporto internazionale di Dubai. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, tra di loro vi sono anche un centinaio di italiani. Il consolato generale italiano a Dubai è in contatto con i passeggeri e, in particolare, con le autorità di Polizia emiratine per i casi più sensibili.

Secondo le autorità locali, le centinaia di voli cancellati a causa delle piste allagate saranno riprogrammate entro le prossime 24 ore. “Ci aspettiamo che la capacità operativa raggiunga il 60-70%” entro la fine della giornata e che “le cose tornino alla normalità nelle prossime 24 ore“, ha dichiarato oggi il direttore operativo dell’aeroporto di Dubai, Majed al Joker, all’emittente panaraba satellitare di proprietà saudita “Al Arabiya”. Al Joker ha dichiarato che le piogge record e la conseguente chiusura delle strade “hanno senza dubbio influito notevolmente sul traffico dei passeggeri in arrivo e in partenza”, aggiungendo che sono in corso la cooperazione e il coordinamento con le diverse autorità e compagnie aeree per affrontare i problemi e assistere i viaggiatori colpiti dai ritardi.

La compagnia di bandiera egiziana EgyptAir riprende i voli tra gli aeroporti del Cairo e di Dubai dopo che le condizioni meteorologiche sono migliorate negli Emirati. Lo ha annunciato la stessa compagnia questo pomeriggio. La ripresa dei voli in entrambe le direzioni segue un’interruzione di diversi giorni. Entro stasera partiranno tre voli in direzione di Dubai.

Oman: aumenta il bilancio delle vittime

Da inizio settimana, nei Paesi del Golfo si sono registrate alluvioni e precipitazioni senza precedenti che hanno interessato anche l’Oman, dove il bilancio delle vittime è salito ad almeno 21 mentre “le ricerche di altre due persone disperse continuano“. Lo ha reso noto il Comitato nazionale per la gestione delle emergenze, citato dal quotidiano “Times of Oman”.

