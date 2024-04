Inondazioni Kazakhistan: 98.000 evacuati dalle aree colpite

MeteoWeb

È grave la situazione tra Russia e Kazakhstan a causa delle terribili inondazioni in atto. Mentre il fiume Ural ha superato i 10 metri in Russia, in Kazakhstan salgono a circa 98.000 le persone evacuate dalle zone colpite, secondo quanto afferma il Ministero delle Emergenze del Paese ex sovietico dell’Asia centrale, ripreso dalla Tass. “Dall’inizio dell’alluvione, 97.852 persone sono state salvate ed evacuate, tra cui 32.856 bambini”, afferma il dicastero in una nota, aggiungendo che “7.173 persone si trovano in centri di accoglienza temporanea” e tra loro ci sono “3.494 bambini“.

