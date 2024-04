Iran-Israele, sta scoppiando la guerra più pericolosa. Tutte le Ambasciate: “annullate tutti i viaggi”

MeteoWeb

Crescono di ora in ora le preoccupazioni di un attacco dell’Iran contro Israele, ampiamente annunciato dal governo dell’Iran dopo che all’inizio della scorsa settimana Israele ha colpito il consolato iraniano a Damasco uccidendo 16 persone, tra cui otto iraniani e in modo particolare due comandanti di alto livello della Guardia rivoluzionaria iraniana. Tutti i servizi di intelligence hanno avvertito la popolazione di un attacco imminente, molto imponente, dell’Iran su Israele “ad ore, probabilmente nella giornata di sabato 13 aprile“.

“Riteniamo che l’Iran attaccherà entro breve. Che cosa dico all’Iran? ‘Non fatelo!’ Siamo impegnati a proteggere Israele, difenderemo Israele, aiuteremo Israele a difendersi, l’Iran non prevarrà” ha detto pochi minuti fa il Presidente USA Biden. Il ministero della Salute israeliano e l’Home Front Command hanno inviato un messaggio agli ospedali e alle cliniche di tutto Israele, assicurando che abbiano squadre e dipartimenti di emergenza in attesa per potenziali ostilità da parte dell’Iran questo fine settimana.

Gli Stati Uniti si sono affrettati a schierare navi da guerra per proteggere Israele e le forze americane nella regione, sperando di scongiurare un attacco diretto dell’Iran contro Israele. Le mosse degli Stati Uniti sono arrivate dopo un avvertimento da parte di una persona che ha familiarità con la questione sui tempi e sul luogo del potenziale attacco iraniano. Una persona informata dalla leadership iraniana, tuttavia, ha detto che mentre si stanno discutendo i piani per l’attacco, non è stata presa alcuna decisione finale. Le mosse degli Stati Uniti includevano il riposizionamento di due cacciatorpediniere, uno dei quali era già nella regione e un altro che è stato reindirizzato lì, hanno detto i funzionari statunitensi al WSJ, aggiungendo che almeno una delle navi trasportava il sistema di difesa missilistica AEGIS.

Israele risponderà duramente ad un eventuale attacco iraniano, in territorio iraniano. Per questo motivo Lufthansa già da ieri ha sospeso tutti i voli con Teheran e in queste ore tutte le Ambasciate stanno evacuando i loro diplomatici e funzionari dall’Iran. Stasera anche Austrian Airlines ha annunciato la sospensione di tutti i voli con l’Iran. La situazione è molto seria: una guerra in Medio Oriente determinerebbe gravissime conseguenze sull’economia internazionali, molto peggiori rispetto a quelle della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia a marzo 2022.

Stasera il servizio Viaggiare Sicuri della Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato: “Si raccomanda ai connazionali di rinviare il proprio viaggio in caso di spostamenti non dettati da ragioni impellenti e non procrastinabili. Inoltre, si invitano i connazionali presenti in Israele e nei Territori Palestinesi a mantenere la massima attenzione, restare informati e seguire le indicazioni delle Autorità locali specialmente in occasione di spostamenti interni evitando quelli non strettamente necessari“. Il Ministero degli Esteri della Germania ha addirittura invitato tutti i cittadini tedeschi a lasciare l’Iran al più presto.

