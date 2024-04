L’Entanglement Quantistico spiega alcuni eventi psichici come connessioni mentali e sogni premonitori

MeteoWeb

Sapete che un amico sta per chiamare secondi prima che il telefono squilli. Avete un presentimento che stiate per incontrare qualcuno, e quando girate l’angolo, eccoli lì. Sembra che stiamo appena cominciando a capire il come e il perché dietro agli eventi psichici, e le risposte non sono così stravaganti come ci si potrebbe aspettare.

L’entanglement quantistico e gli eventi psichici

Quindi, se vi siete mai sentiti stranamente connessi a qualcuno o avete una predisposizione a conoscere le cose prima che vengano alla luce, preparatevi a sentirvi capiti.

Nel mondo della fisica quantistica, c’è un fenomeno chiamato entanglement quantistico. L’entanglement si verifica quando due particelle separate si legano così fortemente che ciò che accade a una influisce sull’altra, anche se vengono separate da migliaia di chilometri. Anche gli esseri umani sono fatti di minuscole particelle subatomiche, il che porta alcuni scienziati a credere che le nostre stesse particelle possano “intrecciarsi” con quelle degli altri quando ci innamoriamo o creiamo un legame forte.

Albert Einstein ha chiamato questo “spooky action at a distance” (azione spettrale a distanza), e potrebbe essere il motivo per cui abbiamo “conoscenze” inspiegabili o rimaniamo emotivamente connessi alle persone dopo anni di separazione.

Dean Radin, autore di “Entangled Minds” e Chief Scientist presso l’Istituto delle Scienze Noetiche, afferma che le prime scoperte sull’entanglement conferiscono legittimità alle esperienze psichiche.

Fenomeni paranormali o eventi spiegabili dalla fisica?

“Le esperienze psi non sono più considerate talenti umani rari, doni divini o ‘poteri’ che trascendono magicamente i confini fisici ordinari,” dice Radin. “Invece, psi diventa una conseguenza inevitabile di vivere in una realtà fisica interconnessa e intrecciata.”

In altre parole, questa attività paranormale è in realtà un fenomeno naturale della fisica.

Rupert Sheldrake, biologo e autore, ha concordato con Radin durante una conferenza tecnica di Google del 2008, affermando che l’entanglement quantistico tra esseri umani è innegabilmente possibile. Equipara persino la connessione con gli animali. Forse è per questo che i cani riescono a percepire esattamente quando i loro umani stanno tornando a casa nonostante la distanza o gli orari erratici.

Sono stati condotti anche studi significativi sul potere del pensiero. Alcuni ricercatori sostengono che i pensieri di una persona possano influenzare un’altra se entrambe le persone condividono un forte legame (ossia, l’entanglement).

Peter Baksa, autore e giornalista investigativo, lo spiega in questo modo: poiché il corpo umano ha un campo elettrico e i pensieri sono energia formata in quel campo elettrico, le nostre menti sono essenzialmente trasmettitori. Possono inviare e ricevere segnali ad altri attraverso le frequenze elettroniche dei nostri pensieri.

In base alle proprietà dell’entanglement quantistico, le nostre onde cerebrali potrebbero letteralmente influenzare la realtà fisica.

Questo potrebbe spiegare perché possiamo sentire che qualcuno sta pensando a noi o “sapere” che stanno per contattarci. Stiamo semplicemente captando l’energia del pensiero che ci stanno trasmettendo.

Mentre i ricercatori continuano a svelare i misteri dell’entanglement, molti stanno già collegando i punti tra questo strano fenomeno e le coincidenze quotidiane. È affascinante pensare che le esperienze psichiche potrebbero essere in realtà prodotti di connessioni tra particelle subatomiche, o che il cervello stia captando l’energia del pensiero come onde radio.

Essere “intrecciati” a qualcun altro

Se vi chiedete se siete intrecciati con qualcun altro, ecco cinque segni che la ricerca suggerisce siano plausibili attraverso causa ed effetto.

Vi sentite sopraffatti da forti emozioni senza una causa apparente . Un momento tutto va bene, il secondo successivo vi sentite colpevoli, depressi o ansiosi senza motivo. Il sentimento persiste, diventando più forte, e improvvisamente, un amico che vi ha fatto del male vi trova per fare ammenda. O forse avete le farfalle nello stomaco e vi sentite sollevati poco prima di apprendere buone notizie su un membro della famiglia. Se l’entanglement quantistico tra le persone è possibile, potreste essere sintonizzati sulle emozioni di una persona cara . Pensateci come una linea diretta nelle emozioni di un’altra persona.

. Un momento tutto va bene, il secondo successivo vi sentite colpevoli, depressi o ansiosi senza motivo. Il sentimento persiste, diventando più forte, e improvvisamente, un amico che vi ha fatto del male vi trova per fare ammenda. O forse avete le farfalle nello stomaco e vi sentite sollevati poco prima di apprendere buone notizie su un membro della famiglia. . Pensateci come una linea diretta nelle emozioni di un’altra persona. Non riuscite a smettere di pensare a qualcuno . All’improvviso, qualcuno che conoscete sta occupando tutto il vostro spazio mentale. Appaiono quando state cercando di addormentarvi o guardando un film, e non avete idea del perché. Non sembra un colpo di fulmine, ma è qualcosa. È così forte che potete quasi sentire un tirare nel petto. Vi chiedete cosa fare. Chiamarli? Mandare un messaggio? Una possibile spiegazione è che questa persona stia concentrando intense energie di pensiero su di voi , e voi stiate ricevendo il segnale forte e chiaro.

. All’improvviso, qualcuno che conoscete sta occupando tutto il vostro spazio mentale. Appaiono quando state cercando di addormentarvi o guardando un film, e non avete idea del perché. Non sembra un colpo di fulmine, ma è qualcosa. È così forte che potete quasi sentire un tirare nel petto. Vi chiedete cosa fare. Chiamarli? Mandare un messaggio? , e voi stiate ricevendo il segnale forte e chiaro. Avete sogni premonitori . Mai in un milione di anni sospettereste che il vostro partner vi tradisse, ma non riuscite a smettere di sognarlo. Qualche settimana dopo, siete scioccati nel beccarli sul fatto. Alcuni sostengono che sia il subconscio a catturare indizi sottili, anche se l’entanglement potrebbe essere la fonte. Se state sognando scenari vividi e realistici o che coinvolgono emozioni profonde riguardanti qualcuno che conoscete, vale la pena esaminarli. Potrebbe essere che il vostro cervello stia utilizzando i sogni per elaborare l’energia che sta rilevando o le emozioni di qualcuno con cui siete inconsapevolmente intrecciati.

. Mai in un milione di anni sospettereste che il vostro partner vi tradisse, ma non riuscite a smettere di sognarlo. Qualche settimana dopo, siete scioccati nel beccarli sul fatto. Alcuni sostengono che sia il subconscio a catturare indizi sottili, anche se l’entanglement potrebbe essere la fonte. Se state sognando scenari vividi e realistici o che coinvolgono emozioni profonde riguardanti qualcuno che conoscete, vale la pena esaminarli. Potrebbe essere che il vostro cervello stia utilizzando i sogni per elaborare l’energia che sta rilevando o le emozioni di qualcuno con cui siete inconsapevolmente intrecciati. “Sentite” senza sapere . State per mandare un messaggio a un amico e il secondo in cui la vostra mano tocca il telefono, loro vi mandano un messaggio per primi. Percepiscono che l’importante email che aspettate da tutta la settimana è finalmente nella vostra casella di posta elettronica e bam! — un nuovo messaggio. Se questo tipo di cose è normale per voi, prestate attenzione alla persona o alle persone coinvolte in queste circostanze più spesso.

. State per mandare un messaggio a un amico e il secondo in cui la vostra mano tocca il telefono, loro vi mandano un messaggio per primi. Percepiscono che l’importante email che aspettate da tutta la settimana è finalmente nella vostra casella di posta elettronica e bam! — un nuovo messaggio. Se questo tipo di cose è normale per voi, prestate attenzione alla persona o alle persone coinvolte in queste circostanze più spesso. Pensate qualcosa, loro lo dicono. C’è qualcuno con cui notate coincidenze strane? Forse hanno l’abitudine di recensire il libro esatto che state leggendo o di tirare fuori un film stravagante che avete appena guardato e non avete detto a nessuno. Volta dopo volta, quella persona ripete esattamente i sentimenti e le riflessioni che tenete per voi come se foste lati opposti della stessa medaglia. Potrebbe essere un caso di anime gemelle, ma alcuni suggerirebbero che il costante rispecchiamento potrebbe essere la prova di un intreccio profondo che non sapevate di avere. Probabilmente, quella persona è qualcuno con cui siete stati estremamente vicini nel passato o nel presente.

Senza dubbio il campo della fisica quantistica continuerà a svelare verità più strane della finzione col passare del tempo. Nel frattempo, il resto di noi vivrà queste verità affascinanti per sé e forse sarà più consapevole dei segnali che invia.

