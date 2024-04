Le anime gemelle esistono, secondo la scienza?

MeteoWeb

Per gli esseri umani, biologicamente parlando, le anime gemelle sono del tutto reali. Ma proprio come tutte le relazioni, le anime gemelle possono essere complicate. Naturalmente, non esiste una definizione scientificamente concordata di “anima gemella”. Ma gli esseri umani fanno parte di un piccolo club nel regno animale che può formare relazioni a lungo termine.

È possibile avere un’anima gemella?

Gli esseri umani si sono evoluti con i neurocircuiti per vedere un’altra persona come speciale. Abbiamo la capacità di individuare qualcuno dalla massa, elevarlo al di sopra di tutti gli altri e poi trascorrere decenni con lui. In altre parole, le anime gemelle ci sono rese possibili grazie al modo in cui è cablato il nostro cervello.

Il nostro DNA è unico. I nostri volti sono unici. Il nostro cervello è unico. Eppure tutti noi abbiamo i neurocircuiti cerebrali per vedere un’altra persona come più speciale di chiunque altro. Ciò che accade quando rendiamo speciale qualcuno in quel modo è che diventa più prezioso di altri. La posta in gioco è molto più grande, sia che ci chiamino o non ci chiamino.

Diamo per scontata questa capacità, ma nel regno animale non è così comune. Questo neurocircuito è chiamato legame di coppia. C’è un piccolo roditore chiamato arvicola della prateria che ne ha una versione.

Come scegliamo la nostra anima gemella?

La domanda da un milione di dollari è: come nasce la scintilla e perché siamo attratti da alcune persone e non da altre? Le leggi di attrazione non sono completamente comprese. Esistono molte teorie psicologiche, per nulla supportate dalla scienza. Alcuni dicono che stiamo cercando i nostri genitori. Ma gli studi offrono una visione diversa su questo.

Quando si guarda alla ricerca neuroscientifica, si vede che nei roditori monogami è l’odore a legarli insieme. Per gli esseri umani, probabilmente si tratta di vista e olfatto.

Abbiamo un sistema visivo molto sviluppato e la ricerca ha dimostrato che l’apparenza è una parte importante del modo in cui scegliamo i nostri compagni. Il loro odore corporeo diventa per noi confortante e può anche aiutare a mantenere la relazione.

Guardiamo qualcuno, lo annusiamo e per noi ha semplicemente senso.

Biologicamente parlando, anche le amicizie intime sono un tipo di anima gemella. Le persone che diventano amiche intime spesso hanno un’affinità immediata l’una con l’altra. Sappiamo che gli amici intimi hanno schemi cerebrali simili. Uno studio di quest’anno ha scoperto che gli amici intimi hanno un odore più simile rispetto alle persone che non hanno stretto relazioni strette.

Nello studio, gli scienziati hanno scelto 20 gruppi di amici e hanno raccolto campioni di odori corporei chiedendo loro di indossare la stessa maglietta per alcuni giorni. Hanno confrontato amici intimi e coppie di sconosciuti casuali e hanno scoperto che le firme chimiche degli “amici cliccati” erano significativamente più simili di quelle delle persone messe insieme a caso.

Si può avere più di un’anima gemella?

La sfida con le anime gemelle è che possono rimanere impresse nel nostro cervello. È un potente sistema biologico che dobbiamo rispettare e ci vuole tempo per dimenticare qualcuno e guarire, che si tratti di una rottura o di una perdita.

Ma è qui che le cose si complicano. Abbiamo la capacità di rendere speciale qualcuno: il nostro cervello può farlo ancora e ancora.

È vero che il cervello umano ha la capacità di sviluppare connessioni profonde e significative con più persone nel corso della vita. Tuttavia, l’idea dell’anima gemella come unica e irripetibile è basata su una serie di considerazioni che vanno oltre il semplice funzionamento cerebrale:

Comprensione unica e completa : Le persone che ritengono di aver trovato la propria anima gemella spesso descrivono una connessione che va oltre la semplice affinità o compatibilità. Si tratta di una profonda comprensione reciproca che non si limita solo agli interessi o alle opinioni condivise, ma comprende anche una sintonia emotiva e una connessione spirituale. Ad esempio, possono completarsi a vicenda in modi che vanno oltre il semplice funzionamento del cervello, come finire le frasi l'uno dell'altro o sapere cosa sta pensando l'altro prima che lo dica.

Coincidenze e sincronicità significative : Le persone che incontrano la loro anima gemella spesso descrivono una serie di coincidenze e sincronicità che sembrano indicare che il loro incontro fosse destinato o preordinato. Queste esperienze possono includere incontri casuali in momenti significativi, eventi che sembrano allinearsi in modo straordinario o la sensazione di aver già conosciuto l'altra persona da sempre. Mentre potrebbero esserci spiegazioni razionali per queste coincidenze, per coloro che le vivono sono spesso interpretate come prove di una connessione unica e speciale.

Profondità e durata della relazione : Le relazioni con l'anima gemella spesso sono caratterizzate da una profonda intimità e una duratura connessione che si sviluppa nel tempo. Questa connessione può resistere alle sfide e alle prove della vita e diventare sempre più forte con il passare del tempo. Ad esempio, le persone con un'anima gemella possono attraversare periodi di distanza o conflitto, ma alla fine ritrovano sempre la loro connessione e intimità.

Impatto sulla vita e il benessere: Le relazioni con l'anima gemella spesso hanno un impatto significativo sulla vita e il benessere emotivo delle persone coinvolte. Queste connessioni possono portare a livelli più elevati di felicità, soddisfazione nella vita e riduzione dello stress. Studi hanno dimostrato che le persone in relazioni felici e soddisfacenti tendono ad avere una migliore salute fisica e mentale nel complesso, il che suggerisce che la connessione con un'anima gemella può avere benefici tangibili sulla salute e il benessere complessivo.

La prova è ovunque si guardi.

