Lockdown durante l’eclissi solare, i detenuti di New York fanno causa

I detenuti di New York hanno fatto causa al Dipartimento penitenziario statale per la decisione di imporre il lockdown alle carceri durante l’eclissi totale di sole di lunedì 8 aprile. Nella causa depositata venerdì scorso presso il tribunale federale nello stato di New York si sostiene che il lockdown dell’8 aprile viola i diritti costituzionali dei detenuti di praticare la propria fede, impedendo loro di partecipare a un evento religiosamente significativo. I ricorrenti sono sei uomini con background religiosi diversi incarcerati presso il Woodbourne Correctional Facility di Woodbourne.

“Un’eclissi solare è un fenomeno raro e naturale con un grande significato religioso per molti“, si legge nella denuncia, sottolineando che i passaggi della Bibbia descrivono un fenomeno simile a un’eclissi durante la crocifissione di Gesù, mentre le opere sacre islamiche descrivono un evento del genere quando morì il figlio del profeta Maometto. L’evento celeste, che è stato visibile l’ultima volta negli Stati Uniti nel 2017, “garantisce raduno, celebrazione, adorazione e preghiera”, si legge ancora.

