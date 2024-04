Doppio spettacolo celeste, in scena la Luna Rosa e le stelle cadenti delle Liridi

MeteoWeb

Il cielo di aprile si prepara ad accogliere un doppio spettacolo celeste: la suggestiva Luna Rosa, che raggiungerà il suo plenilunio tra il 22 e il 24 aprile, e lo sciame meteorico delle Liridi, il cui picco è previsto per la notte del 21-22 aprile. Un connubio affascinante che offrirà agli appassionati di astronomia un’occasione imperdibile per ammirare la bellezza del firmamento.

Quando e come osservare la Luna Rosa

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile la Luna raggiungerà la sua massima pienezza, illuminando il cielo notturno nella costellazione della Vergine, vicino alla stella Spica. Sarà possibile ammirarla in tutto il suo splendore anche nelle serate di lunedì e mercoledì, offrendo uno spettacolo suggestivo che illuminerà il panorama primaverile.

Perché la Luna Rosa si chiama così?

Il nome “Luna Rosa” deriva dal colore dei fiori che sbocciano in questo periodo dell’anno, come le rose selvatiche e le peonie. È conosciuta anche con altri nomi, come “Luna del risveglio” o “Luna Pasquale”, a simboleggiare la rinascita della natura e l’inizio di un nuovo ciclo stagionale.

Significato culturale e spirituale

La Luna Rosa, conosciuta anche come Luna Piena di Pasqua, è un fenomeno celeste ricco di significati culturali e spirituali. In diverse culture, rappresenta la fertilità, la crescita e il rinnovamento della vita. Per i nativi americani, era associata all’inizio della stagione della pesca e della caccia.

Le Liridi nel 2024

Le Liridi, uno dei più noti sciami meteorici, prendono il nome dalla costellazione della Lira da cui sembrano provenire. Ogni anno, tra metà aprile e fine aprile, la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dalla cometa C/1861 G1 Thatcher, dando origine allo spettacolo di stelle cadenti delle Liridi. Quest’anno il picco è previsto per la notte del 21-22 aprile.

Fase lunare e visibilità delle stelle cadenti

Purtroppo, quest’anno la fase lunare potrebbe compromettere la visione delle Liridi. La Luna sarà illuminata oltre il 90%, rendendo il cielo notturno più luminoso del solito. Il picco del plenilunio avverrà nella notte tra il 23 e il 24 aprile, in concomitanza del periodo di massimo delle Liridi. Questa luminosità extra potrebbe rendere difficile l’osservazione delle stelle cadenti.

Bolidi, una speranza luminosa

Nonostante le sfavorevoli condizioni causate dalla Luna piena, c’è una piccola speranza di osservare uno spettacolo celeste. Le Liridi sono conosciute per i bolidi, meteore ultraluminose che possono brillare intensamente nel cielo notturno. Potrebbe valere la pena trascorrere un’ora all’aperto intorno a mezzanotte per cercare di catturare uno di questi bolidi. Anche se la Luna sarà luminosa, le scie luminose potrebbero essere abbastanza brillanti da essere visibili nonostante l’illuminazione extra.

Le prossime piogge di stelle cadenti

Se le condizioni meteo e la luminosità lunare comprometteranno l’osservazione delle Liridi, ci sono comunque 2 importanti appuntamenti per gli appassionati di sciami meteorici nel 2024:

Eta Aquaridi – Lo sciame meteorico delle Eta Aquaridi, causato dai detriti lasciati dalla cometa di Halley, raggiungerà il picco il 5/6 maggio. Nonostante la presenza della Luna, la sua fase crescente non dovrebbe interferire significativamente con l’osservazione. Questo sciame potrebbe regalare uno spettacolo di 10-30 stelle cadenti all’ora nei giorni precedenti al picco e fino a 50 all’ora durante il picco;

Perseidi – Il grande spettacolo meteorico delle Perseidi si verificherà il 12/13 agosto, offrendo la possibilità di osservare fino a 100 stelle cadenti all'ora durante il picco. Questo evento sarà particolarmente favorevole per l'osservazione, poiché la Luna tramonterà poco prima di mezzanotte, lasciando un cielo notturno senza chiarore.

Doppio spettacolo cosmico

Aprile ci regala dunque un doppio spettacolo celeste: la Luna Rosa e le Liridi. Anche se la Luna Piena potrebbe ostacolare la visibilità delle stelle cadenti, c’è comunque la possibilità di ammirare alcuni bolidi e godersi la bellezza del cielo notturno.

