Arriva pioggia di stelle cadenti, le Liridi promettono brillanti bolidi

È da gennaio che non si assistiamo ad uno spettacolo di “stelle cadenti”, ma l’attesa è finalmente finita. Tra domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile avremo il picco delle Liridi, uno sciame meteorico che promette circa 20-30 scie luminose nella fase “clou”. Tuttavia, le condizioni meteo e la fase lunare potrebbero influenzare la visibilità di questo fenomeno celeste. Scopriamo quindi in dettaglio cosa aspettarci dalle Liridi e come la Luna potrebbe influenzare l’esperienza di osservazione.

Le Liridi nel 2024

Le Liridi, uno dei più noti sciami meteorici, prendono il nome dalla costellazione della Lira da cui sembrano provenire. Ogni anno, tra metà aprile e fine aprile, la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dalla cometa C/1861 G1 Thatcher, dando origine allo spettacolo di stelle cadenti delle Liridi. Quest’anno, il picco è previsto per la notte del 21-22 aprile.

Fase lunare e visibilità delle stelle cadenti

Purtroppo, quest’anno la fase lunare potrebbe compromettere la visione delle Liridi. La Luna sarà illuminata oltre il 90%, rendendo il cielo notturno più luminoso del solito. Il picco del plenilunio avverrà nella notte tra 23 e 24 aprile, in concomitanza del periodo di massimo delle Liridi. Questa luminosità extra potrebbe rendere difficile l’osservazione delle stelle cadenti.

Inoltre, nella settimana che precede il plenilunio, la luce lunare aumenta gradualmente, riducendo la visibilità delle stelle. Questo fenomeno può essere particolarmente problematico per gli skywatcher, poiché la luce della Luna sovrasta anche le stelle più deboli.

Bolidi, una speranza luminosa

Nonostante le sfavorevoli condizioni causate dalla Luna piena, c’è una piccola speranza di osservare uno spettacolo celeste. Le Liridi sono conosciute per i bolidi, meteore ultraluminose che possono brillare intensamente nel cielo notturno, secondo l’American Meteor Society. Potrebbe valere la pena trascorrere un’ora all’aperto intorno a mezzanotte per cercare di catturare una di questi bolidi. Anche se la Luna sarà luminosa, le scie luminose potrebbero essere abbastanza brillanti da essere visibili nonostante l’illuminazione extra.

Le prossime piogge di stelle cadenti

Se le condizioni meteo e la luminosità lunare comprometteranno l’osservazione delle Liridi, ci sono comunque 2 importanti appuntamenti per gli appassionati di sciami meteorici nel 2024.

Eta Aquaridi – Lo sciame meteorico delle Eta Aquaridi, causato dai detriti lasciati dalla cometa di Halley, raggiungerà il picco il 5/6 maggio. Nonostante la presenza della Luna, la sua fase crescente non dovrebbe interferire significativamente con l’osservazione. Questo sciame potrebbe regalare uno spettacolo di 10-30 stelle cadenti all’ora nei giorni precedenti al picco e fino a 50 all’ora durante il picco;

Perseidi – Il grande spettacolo meteorico delle Perseidi si verificherà il 12/13 agosto, offrendo la possibilità di osservare fino a 100 stelle cadenti all'ora durante il picco. Questo evento sarà particolarmente favorevole per l'osservazione, poiché la Luna tramonterà poco prima di mezzanotte, lasciando un cielo notturno senza chiarore.

Spettacolo celeste

Nonostante le sfide imposte dalla luna piena, le Liridi offrono comunque la possibilità di osservare uno spettacolo celeste affascinante. Anche se il numero di stelle cadenti potrebbe essere ridotto, brillanti bolidi potrebbero rendere l’esperienza indimenticabile per coloro che scelgono di osservare il cielo notturno durante il picco. Se le Liridi non soddisferanno le aspettative, ci sono le Eta Aquaridi e le Perseidi da attendere con ansia per uno spettacolo meteorico indimenticabile nel 2024.

