Stelle cadenti, fenomeno celeste millenario nel weekend: ecco come vedere le Liridi

Lo sciame meteorico delle Liridi, uno degli spettacoli celesti più antichi mai registrati, è iniziato, e raggiungerà il picco alla fine di questa settimana. Questo fenomeno, originato dalla cometa C/1861 G1 Thatcher, offre uno spettacolo di stelle cadenti e bolidi che attraversano il cielo notturno. Scopriamo quindi l’origine delle Liridi, quando sarà il picco e i migliori modi per osservare le scie luminose.

Origine e caratteristiche delle Liridi

Le Liridi sono tra degli sciami meteorici più antichi conosciuti, osservati per la prima volta circa 2.700 anni fa. Sebbene possano non essere così spettacolari come altri sciami meteorici come le Perseidi, le Liridi producono comunque meteore luminose e bolidi, lasciando scie di luce persistenti nel cielo notturno. Queste meteore hanno origine dalla scia polverosa lasciata dalla cometa C/1861 G1 Thatcher, che orbita attorno al Sole ogni 415,5 anni.

Periodo e picco delle Liridi

Il periodo annuale delle Liridi si estende normalmente per circa 2 settimane nel mese di aprile, con un picco di circa un giorno. Quest’anno, il periodo di maggiore attività è iniziato questa settimana e continuerà fino al 29 aprile, raggiungendo il picco tra domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile. Durante questo periodo, si possono osservare normalmente decine di meteore ogni ora, ma il fenomeno è noto anche per rare ondate che possono spingersi fino a 100 meteore all’ora.

Come vedere le stelle cadenti

Purtroppo, il picco quest’anno si verificherà in concomitanza con la Luna Rosa, quasi piena, il che potrebbe oscurare parte dello spettacolo delle Liridi. Tuttavia, il momento migliore per osservarle sarà poco prima dell’alba del 22 aprile, quando la luminosità della luna sarà minima. Per una visione ottimale, si consiglia di dirigere lo sguardo verso il radiante delle meteore, situato attorno a Vega nella costellazione della Lira, ma possono apparire ovunque nel cielo. Inoltre, è consigliabile evitare le luci della città per una migliore visibilità delle stelle cadenti.

Un evento millenario

Lo sciame meteorico delle Liridi offre uno spettacolo celeste affascinante, testimone di un evento che si ripete ciclicamente da millenni. Nonostante le sfide legate alla luminosità della Luna e all’inquinamento luminoso, osservare le Liridi rimane un’esperienza unica che celebra la bellezza e la meraviglia dell’universo.

