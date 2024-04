Isole e atolli di Maldive e Tuvalu stanno sempre più aumentando di dimensioni: smentiti decenni di catastrofismo climatico

MeteoWeb

Per decenni le isole e gli atolli di Maldive e Tuvalu sono stati considerati il simbolo della lotta al cambiamento climatico, anche nelle più importanti sedi istituzionali. “Rischiano di scomparire a causa dell’innalzamento del livello dei mari, saranno i primi a pagare gli effetti del global warming” ci hanno raccontato per decenni. E invece un nuovo studio scientifico realizzato da un gruppo di scienziati cinesi ha dimostrato come negli ultimi 20 anni una quantità di terra equivalente all’Isola di Wight è stata aggiunta alle coste di 13.000 isole in tutto il mondo. Questo fatto affascinante di un aumento di 369,67 chilometri quadrati è ampiamente documentato dai rilevamenti della superficie e da quelli satellitari.

Nel complesso, la terra veniva erosa nel corso degli anni ’90, ma gli scienziati hanno scoperto che nel periodo di studio da tre decenni fino al 2020 si è verificato un aumento netto di 157,21 km2. Lo studio ha osservato notevoli variazioni naturali sia nell’erosione che nell’accrescimento. Naturalmente, i risultati mettono in discussione l’allarme diffuso dagli allarmisti che suggeriscono che l’innalzamento del livello del mare causato dall’uso di idrocarburi da parte dell’uomo condannerà molte isole a scomparire a breve sotto l’innalzamento del livello del mare. Per mezzo di tali allarmismi anti scientifici, come abbiamo visto in molti altri casi, vengono fatti tentativi disperati per terrorizzare le popolazioni globali e indurle ad accettare le politiche della transizione ecologica a zero emissioni con tutto il dramma sociale che comporterà.

Gli scienziati hanno affermato che i loro dati suggeriscono che l’innalzamento del livello del mare non è stata una causa diffusa di erosione per le coste delle isole nelle regioni studiate. “Attualmente, è considerato uno dei fattori che contribuiscono all’erosione del litorale, ma non quello predominante”, hanno spiegato. Eppure, anche prima della pubblicazione di questo studio scientifico, ci sono sempre stati molti scienziati e divulgatori che hanno spiegato l’enorme differenza tra le dinamiche di erosione e accrescimento delle coste e invece l’innalzamento del livello dei mari. Anche in Italia vediamo negli ultimi decenni alcune zone costiere essere erose, e altre crescere rapidamente.

Ovviamente queste dinamiche prettamente scientifiche sono sempre state ignorate dai catastrofisti del cambiamento climatico, che hanno preferito e preferiscono tuttora alimentare la narrazione catastrofista secondo cui il livello del mare in aumento sommergerà indiscriminatamente aree costiere, con particolare riferimento alle isole del Pacifico come Tuvalu e Maldive.

E invece lo studio recente ha rilevato che la massa terrestre delle 101 isole di Tuvalu è cresciuta del 2,9%. Gli scienziati hanno osservato che, nonostante l’innalzamento del livello del mare, molte coste di Tuvalu e dei vicini atolli del Pacifico hanno mantenuto una relativa stabilità, “senza alterazioni significative”. Un riesame completo dei dati su 30 atolli del Pacifico e dell’Oceano Indiano con 709 isole ha rilevato che nessuna di loro aveva perso terra. Inoltre, hanno aggiunto gli scienziati, ci sono dati che indicano che 47 isole della barriera corallina sono aumentate di dimensioni o sono rimaste stabili negli ultimi 50 anni, “nonostante abbiano registrato un tasso di innalzamento del livello del mare che supera la media globale”.

Anche le Maldive sono da decenni un manifesto dell’allarme per l’innalzamento del livello del mare, con l’attivista Mark Lynas in cerca di attenzione – quello che sostiene senza senso è che il 99,9% degli scienziati concorda che gli esseri umani causano tutti o la maggior parte dei cambiamenti climatici – che organizza una riunione del gabinetto sottomarino del governo locale in 2009. Si dà il caso che le Maldive siano una delle numerose aree che hanno visto recenti incrementi della massa terrestre. Altre aree includono l’arcipelago indonesiano, le isole lungo la costa della penisola indocinese e le isole del Mar Rosso e del Mediterraneo. In particolare, le acque costiere della penisola indocinese hanno registrato l’aumento più sostanziale, con un aumento di 106,28 km2 nell’arco di 30 anni. Delle 13.000 isole esaminate, i ricercatori hanno scoperto che solo il 12% circa aveva subito un significativo spostamento della costa, con un numero quasi uguale che aveva subito un movimento verso terra (perdita) o verso il mare (guadagno).

Gli scienziati identificano molte ragioni per cui le isole possono crescere di dimensioni nonostante i piccoli aumenti annuali del livello del mare osservati in molte parti del mondo. È noto che le coste delle isole cambiano costantemente a causa di fattori quali maree, venti, idrodinamica vicino alla costa e trasporto di sedimenti. Sulle isole abitate, l’azione umana come la piscicoltura e la bonifica dei terreni può essere importante.

Naturalmente, l’azione umana può avere una serie di conseguenze indesiderate, in particolare l’estrazione del corallo e il crollo delle barriere idriche naturali. Stati insulari come le Maldive non hanno tardato a farsi avanti per chiedere “riparazioni climatiche” ai cittadini del mondo sviluppato colpevoli di sensi di colpa. Ma il turismo ha drammaticamente aumentato le entrate delle Maldive ai livelli di primo mondo in un momento in cui la gente del posto ha estratto il corallo in quantità industriali per costruire porti, aeroporti e complessi turistici. Nel processo, la diversità della vita oceanica è andata perduta e le isole sono spesso meno protette dalle onde tempestose che possono fluire direttamente verso la costa. In un recente saggio, un gruppo di scienziati ed economisti ha accusato che l’estrazione del corallo “ha provocato un massiccio degrado delle aree pianeggianti e poco profonde della barriera corallina, con importanti impatti negativi sulla protezione delle coste”.

Le scoperte cinesi sono importanti per contribuire a distruggere l’idea secondo cui molte isole basse semplicemente scompariranno sotto le onde nel prossimo futuro a causa del cambiamento climatico indotto dall’uomo. Mostrano come i cambiamenti del litorale siano un processo persistente e continuo soggetto a molte influenze naturali e umane. La maggior parte delle isole simbolo utilizzate per allarmare il clima, come Tuvalu e le Maldive, sono aumentate di dimensioni negli ultimi tempi e sono difficilmente adatte a suscitare la paura di una presunta “emergenza” climatica. L’innalzamento del livello del mare non è una causa “predominante” del cambiamento delle coste, come si evince dai commenti degli scienziati ai risultati dello studio.

