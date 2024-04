Maltempo, bufere di neve in Abruzzo nella notte: le FOTO in diretta

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nei precedenti bollettini meteo, l’Italia sta vivendo un fine settimana tipicamente invernale e in queste ore l’Abruzzo è la Regione più colpita da freddo e maltempo. Nella notte sta piovendo a dirotto a valle e sulla costa, con temperature tipicamente invernali: abbiamo +7°C a Pescara e addirittura +3°C a L’Aquila con accumulo pluviometrico parziale di 17mm a Pescara e 16mm a L’Aquila. 16mm di pioggia nelle ultime ore anche a Chieti, dove abbiamo +6°C.

In montagna la neve sta cadendo copiosa e gli appassionati nevofili ne approfittano per i classici neve-tour che quest’inverno sono mancati proprio a causa del caldo anomalo. Tra loro, Alessandro Stroppa (autore delle foto) è in giro in compagnia di altri appassionati tra Ovindoli, i Piani di Pezza, Rovere e Rocca di Mezzo, dove sono in azione i mezzi spazzaneve come possiamo osservare nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.

