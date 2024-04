Maltempo in Francia: Nestlé distrugge parte della produzione di acqua Perrier

MeteoWeb

Nestlé ha distrutto una parte della sua produzione di acqua in bottiglia Perrier a seguito di un deterioramento della qualità dell’acqua in uno dei suoi pozzi nella regione del Gard. Questo pozzo è stato sospeso fino a nuovo avviso. La filiale Nestlé Waters ha confermato le operazioni all’AFP. Sono stati distrutti diversi lotti di bottiglie, corrispondenti a diverse centinaia di pallet solitamente destinati ai negozi, per precauzione, ha dichiarato Nestlé Waters. La società ha attribuito questa azione a una “deviazione microbiologica una tantum”, senza specificare la natura della contaminazione, ma ha garantito che tutte le bottiglie già sul mercato possono essere consumate in sicurezza.

