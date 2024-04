Maltempo, freddo da lupi al Sud: piogge torrenziali e neve in quota

MeteoWeb

Mentre al Nord è tornato a splendere il sole, oggi un forte maltempo ha colpito le regioni del Sud con piogge, temporali e tanta neve in montagna. Tra i dati pluviometrici più significativi, spiccano i 55mm di pioggia caduti a Peschici, nel Gargano. Restando sempre in Puglia, si registrano 25mm a Manfredonia, Zapponeta, Porto Cesareo, 20mm a Lequile. Nel resto del Sud, segnaliamo: 33mm a Palata, 30mm a Sant’Angelo all’Esca, 29mm a Monreale, Castelmauro, 26mm a Palmi, Ripalimosani, Altilia, 25mm a Bagnoli Irpino, 24mm a Sorrento, 23mm a Rosarno, 21mm a Gangi, Anacapri, 20mm a Campobasso, Ururi, Montesilvano, Montalbano Elicona, 19mm a Cosenza, Lamezia Terme, 16mm a Isernia, Pisticci, Carini, Polizzi Generosa.

Il maltempo è accompagnato da temperature tipicamente invernali, tanto che sull’Appennino centrale la neve si è spinta fino ad 800 metri di altitudine; oltre i 1000 metri al Sud. Al momento, si registrano: +9°C a Campobasso, +10°C a Pisticci, +12°C a Cosenza, Lecce, Enna, Caltanissetta, +13°C a Taranto, +14°C a Palermo, Foggia, Brindisi. Un deciso calo delle temperature rispetto al caldo anomalo dei giorni scorsi.

E non è ancora finita. Domani, sabato 20 aprile, l’arrivo di un nuovo nucleo freddo e instabile alimenterà ulteriore maltempo al Centro-Sud, con forti nevicate sull’Appennino, in modo particolare in Abruzzo.

