Maltempo Friuli: fino a 180mm di pioggia sulle Prealpi Giulie

Il maltempo di queste festività di Pasqua si è abbattuto con forza anche sul Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime 24 ore, sono caduti da 80 a 200mm di pioggia sulle Prealpi Carniche, fino a 180mm sulle Prealpi Giulie, valori più bassi sui settori alpini più interni della Carnia e nel Tarvisiano, con massimi intorno a 100-120mm. Piogge più attenuate in pianura con cumulati intorno a 60mm sull’alta pianura pordenonese, fra 10 e 30mm sulle altre zone. Vento forte da sud in quota, con raffiche fino 120km/h, e Scirocco fino a 60km/h sulla costa. Quota neve oltre i 2000 metri.

Nel pomeriggio saranno probabili ancora piogge in genere abbondanti, localmente intense sulla fascia orientale. Probabili anche temporali. Quota neve inizialmente intorno a 2000 metri circa, in calo fino a 1600 metri circa in tarda serata. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto e in quota soffierà vento da sud anche forte. Possibile alta marea piuttosto sostenuta. Nel corso del pomeriggio-sera, a partire dalle zone occidentali miglioramento con attenuazione delle precipitazioni, ma in serata saranno ancora possibili rovesci e temporali sparsi.

