Maltempo, grandinata a Caserta: “colture in ginocchio” | FOTO

“Eventi meteorologici come quello di stanotte hanno forza e incisività diversa, maggiore. Sono queste le conseguenze del cambiamento climatico“: lo afferma, in una nota, Giuseppe Miselli, direttore della federazione di Coldiretti Caserta, riferendosi ai danni che una grandinata verificatasi nella notte ha provocato alle coltivazioni di Terra di Lavoro. Le conseguenze peggiori, evidenzia l’associazione, si sono registrate nell’area di Villa Literno, “dove chili e chili di ghiaccio hanno messo in ginocchio le colture di fragole e pomodori“. “Noi come Coldiretti – conclude Miselli – siamo già al lavoro per verificare l’entità dei danni. Spetterà alle istituzioni attivare linee per risarcire imprenditori agricoli colpiti“.

