Maltempo, forti temporali tra Piemonte e Lombardia: super grandinata intorno al Lago Maggiore | FOTO e VIDEO

Mentre il maltempo si estende alle regioni del Centro Italia nel pomeriggio di Pasquetta, ancora forti temporali si stanno verificando tra l’alto Piemonte e la Lombardia, già alle prese con allagamenti, frane, valanghe e grandinate nelle scorse ore. In questa area ha piovuto tantissimo negli ultimi giorni, tanto che localmente si sfiorano i 400mm nelle ultime 72 ore mentre il Lago Maggiore ha iniziato ad esondare. Nel pomeriggio, una violenta grandinata ha colpito proprio la zona del lago. Impressionanti le immagini che arrivano dalla A26, completamente ricoperta di bianco come fosse neve.

Una grandinata impressionate ha scaricato diversi centimetri di grandine al suolo a Paruzzaro. Ma sono state tantissime le località intorno al Lago Maggiore completamente imbiancate dalla grandine, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. In alcuni casi, i chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni medie. Tra i centri più colpiti Arona, Borgomanero, Paruzzaro, Oleggio Castello e Gattico – Veruno. Le grandinate sono durate meno di un’ora, ma ci sono comunque stati disagi alla circolazione stradale.

Grandine e graupel a Gattico - Veruno (Novara)

Oleggio Castello imbiancata dalla grandine nel Novarese

Intensa grandinata imbianca Arona, nel Novarese

Una grandinata, breve ma intensa, si è poi abbattuta anche su Milano. Chicchi di ghiaccio grandi come ciliegie, accompagnati da un forte vento, hanno coperto le strade. Al momento non si registrano grossi danni, a parte quelli provocati dal vento ad impalcature e segnali stradali.

