Maltempo Piemonte: esonda il Lago Maggiore, occhi puntati sul Lago d’Orta | FOTO

I grandi quantitativi di pioggia caduta in questi giorni nel nord del Piemonte stanno creando qualche criticità nelle zone rivierasche dei laghi Maggiore e d’Orta. Il Lago Maggiore è parzialmente esondato a Isola Bella – Stresa (VB): l’acqua ha raggiunto i primi locali che si affacciano direttamente sul lago. Il meteorologo Andrea Vuolo sulla pagina Facebook “Meteo in Piemonte” segnala un’altezza massima di ben 524 centimetri all’idrometro Arpa Piemonte di Pallanza. Alle 11 l’afflusso di acqua al lago, con lo scarico dei torrenti e dei rii di montagna oltre che degli affluenti più importanti come il Ticino e il Toce, era di 3528 metri cubi al secondo.

Vicinissimo all’esondazione anche il Lago d’Orta. Il Comune di Omegna ha messo in sicurezza la zona dei giardini pubblici, dove più rilevanti sono le onde causate dal vento; sotto controllo anche la zona vicino al pontile di attracco dei battelli. Già sott’acqua invece la zona della Boschina a Bagnella.

Nelle prossime ore, si prevede un ulteriore innalzamento del livello di entrambi i laghi.

In 24 ore oltre 200mm di pioggia in Piemonte

I valori più significativi di precipitazioni delle ultime 24 ore in Piemonte sono stati registrati nelle stazioni Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) di Sambughetto, Mottac e Cursolo, nel VCO, con rispettivamente 203,2mm, 164,8mm e 160,7mm; nel Biellese e Vercellese a Piedicavallo 177,6mm e Fobello 134mm. Nel Cuneese, i pluviometri di Limone Pancani e Piaggia hanno registrati 130mm nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la neve, nel Verbano-Cusio-Ossola nelle ultime 24 ore, oltre i 2.000 metri di quota, sono stati misurati 50-60cm di nuova neve; sulle Alpi Graie e Alpi Cozie circa 40-50cm mentre nel Cuneese dove la quota neve è stata più alta, i nuovi apporti di neve si attestano a circa 20-30centimetri. La quota neve è scesa nella notte sui 1000-1300 metri sui settori alpini settentrionali e occidentali, mentre sui settori alpini meridionali si è mantenuta ad una quota leggermente più alta.

In provincia di Cuneo, i corsi d’acqua che hanno registrato gli incrementi maggiori, avvicinandosi alla soglia di guardia, sono il Corsaglia a Frabosa Soprana e a Torre Mondovì, l’Ellero a Mondovì, il Mongia a Mombasiglio e il Tanaro a Ponte di Nava e a Piantorre. Nel nord del Piemonte, invece, gli innalzamenti più significativi si sono verificati per l’Ovesca a Villadossola, il San Bernardino a Santino, nel VCO; il Cervo a Quinto Vercellese e il Terdoppio a Caltignaga (Novara), che si sono tuttavia mantenuti al di sotto della soglia di guardia.

