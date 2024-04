Maltempo Lombardia, esonda il torrente Viganella: evacuazioni a Cobbione | VIDEO

MeteoWeb

A causa delle forti piogge, il torrente Viganella è esondato a Cobbione di Leggiuno, in provincia di Varese, nella notte tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile. Attorno alle 4 del mattino, il torrente che corre nella frazione si è ingrossato e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza alcune abitazioni: alcune persone sono state evacuate per motivi di sicurezza. Per precauzione è stata chiusa anche la strada che porta da Leggiuno a Besozzo attraversando Cobbione.

Un cantiere aperto a ridosso di un sottopassaggio ferroviario è stato invaso dalle acque ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta grazie alla concomitanza con le festività pasquali. La zona sarà tenuta sotto stretta osservazione.

Sono oltre 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco realizzati in Lombardia per il maltempo. A Sondrio, Vigili del Fuoco in azione sulla SP11 per una frana che ha isolato la Val Tartano.

