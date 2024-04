Pasquetta con l’ombrello: notte di maltempo tra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia

MeteoWeb

Oggi, nel lunedì di Pasquetta, una perturbazione presente sul Nord Italia ha fatto sentire la sua presenza, e prima di lasciare il territorio, si estenderà anche alle regioni centrali. Ci aspetta una Pasquetta caratterizzata da un mix di sole e improvvise precipitazioni, soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord, mentre al Sud le piogge arriveranno solo verso fine giornata.

Pasquetta con l’ombrello tra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia. Le piogge interessano principalmente le Alpi e l’Appennino, dall’area piacentina a quella modenese, fino ad arrivare sulla pianura tra Reggio Emilia e Modena. Questi fenomeni si muoveranno gradualmente verso Est. Al momento si segnalano, dalla mezzanotte, ben 104 mm a Colere (BG), 81 mm a Cossogno (VB), 77 mm nella zona di Ramiseto (RE), 76 mm a Cesara (VB), 69 mm a Bedonia (PR), 68 mm a Torriglia (GE), 67 mm a Corniglio (PR), 65 mm a Gorreto (GE), 62 mm a Cremolino (AL)

