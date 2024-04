Maltempo Piemonte: forti piogge nel Verbano, Lago Maggiore oltre il livello di guardia

MeteoWeb

A seguito delle intense precipitazioni che hanno colpito il Verbano nelle ultime 24 ore, il livello del Lago Maggiore è aumentato di circa 60 cm, superando durante la notte il livello di guardia a Verbania Pallanza. Si prevede che il livello continuerà a salire per l’intera giornata odierna, con possibili esondazioni nelle zone più basse. Le piogge sono state particolarmente intense, con accumuli significativi: solo a Stresa, ad esempio, sono stati registrati oltre 200 mm di pioggia in sole 24 ore. Anche nella zona di Novara si osserva un notevole aumento dei livelli dei torrenti Agogna e Terdoppio, quest’ultimo prossimo alla soglia di guardia a Caltignaga, situata a 7 km dal capoluogo, con possibilità di esondazioni limitate.

