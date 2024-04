Maltempo in Piemonte: Alessandrino sferzato dal vento, 118 km/h in Val Borbera

MeteoWeb

Oggi, nel lunedì di Pasquetta, una perturbazione presente sul Nord Italia ha fatto sentire la sua presenza: in buona parte della provincia di Alessandria, la notte è stata segnata da vento forte, in alcuni casi anche da pioggia. I Vigili del Fuoco hanno riportato oltre una ventina di interventi per insegne di supermercati pericolanti, piante cadute in strada o su fili elettrici, Altre richieste si sono aggiunte nelle prime ore della mattinata. Interessati Tortonese, Novese, Ovadese, Acquese e la zona sud occidentale al confine con l’Astigiano.

Tra i valori registrati dalle centraline di Arpa regionale sull’Appennino al confine con la Liguria si segnalano:

118,1 km/h alle 6 a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera);

alle 6 a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera); 99 km/h a Bric Castellaro di Bosio (Alta Val Lemme);

a Bric Castellaro di Bosio (Alta Val Lemme); 93,2 km/h a Bric Berton di Ponzone, nell’Alto Acquese;

a Bric Berton di Ponzone, nell’Alto Acquese; 86 km/h a Sardigliano, tra Novese e Tortonese;

a Sardigliano, tra Novese e Tortonese; 64 km/h a Basaluzzo, nel Novese;

a Basaluzzo, nel Novese; 57,6 km/h nella frazione alessandrina di Lobbi;

nella frazione alessandrina di Lobbi; 47,5 km/h a Isola Sant’Antonio nella Bassa Valle Scrivia.

