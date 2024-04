Maltempo Lombardia: neve in Valtellina sopra i 1200 metri

MeteoWeb

Il maltempo torna ad interessare l’Italia, in particolare il solo Nord-Ovest con piogge, neve in montagna e freddo anomalo per il periodo. In Valtellina e Valchiavenna, si registrano fitte nevicate alle quote superiori ai 1200 metri e pioggia battente sul fondovalle, mentre le temperature sono in calo sull’intero territorio provinciale. I Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Mese e Morbegno, inoltre, sono impegnati per valutare i danni di due pali della corrente elettrica, dai quali fuoriesce fumo, forse perché colpiti da altrettanti fulmini, nei territori comunali di Novate Mezzola e Delebio.

A causa delle condizioni meteo avverse, il traffico di turisti è limitato sulle statali 36 dello Spluga e 38 dello Stelvio, mentre alcuni passi alpini sono transitabili unicamente con catene montate e per altri, invece, è stata rinviata l’apertura dopo la chiusura nei mesi invernali. Le ultime sciate della stagione, in alcune località dove gli impianti di risalita sono ancora aperti, sono ostacolate anche dalla nebbia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.