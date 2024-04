Maltempo Molise: grandinata pazzesca vicino Campobasso

MeteoWeb

Non solo al Nord. L’instabilità che oggi sta colpendo l’Italia ha portato un’intensa grandinata anche al Sud, in particolare in Molise. In Molise, infatti, in questo momento sono in atto e piogge e temporali nel centro della regione. Notevoli gli accumuli di grandine vicino Campobasso, dove a bordo strada sembra quasi neve. Segnaliamo 15mm di pioggia caduti a Ururi, 12mm alla Diga Liscione e 11mm a Campobasso. Notevole anche il calo delle temperature rispetto ai giorni scorsi, con valori che nella regione attualmente vanno da +5°C a +9°C, un po’ più alti sulla costa.

