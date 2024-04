Maltempo Veneto, grandine e graupel nel Vicentino: caos sulle strade | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Tempo instabile su gran parte del Centro-Nord, con forti temporali che per il terzo giorno di fila colpiscono il Veneto. Diverse grandinate ed episodi di graupel (o neve tonda) sono state segnalate al Nord-Est, in particolare il maltempo che ha colpito il Vicentino ha provocato particolari disagi anche sulle strade. Infatti, un’abbondante grandinata ha interessato l’autostrada A4 tra Vicenza e Verona, all’altezza di Montecchio, creando accumuli fino a 5cm (video dalla pagina Facebook “Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa”). I veicoli procedono molto lentamente in autostrada, dove con tali accumuli è alto il rischio di slittamento. Probabilmente sarà necessario l’intervento degli spazzaneve per liberare le strade della zona dalla grandine caduta abbondante.

Maltempo Veneto, autostrada A4 paralizzata dalla grandine

Maltempo Veneto, Brendola imbiancata dalla grandine

Ma non è tutto. Oltre alla grandine, questa mattina si sono verificate anche due trombe marine a largo di Albarella, in provincia di Rovigo.

