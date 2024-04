Maltempo, notte da incubo al Nord Italia: temporali impetuosi, freddo e neve a bassa quota

MeteoWeb

E’ una notte di forte maltempo dai connotati invernali al Nord Italia: piove su un po’ tutta la pianura Padana con temperature di +5°C nelle principali città, tra cui Torino e Milano dove l’Inter sta festeggiando il suo 20° scudetto dopo la vittoria nel derby con il Milan sotto la pioggia a San Siro. Tra Asti, Alessandria e Parma abbiamo addirittura +4°C: la neve sta cadendo in collina, fino a quote molto basse, localmente addirittura a 400 metri di altitudine tra basso Piemonte, entroterra ligure e Appennino emiliano.

Proprio in Emilia sono in atto piogge torrenziali: sono caduti 82mm di pioggia ad Albinea, 81mm a Vallerano, 80mm a Felino, 77mm a Quattro Castella, 76mm a Ozzano Taro, 74mm a San Cesario, 71mm a Castelvetro di Modena. In serata, invece, forti temporali stanno risalendo sulla costa dell’alto Adriatico al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con tempeste di fulmini e saette tra Lignano Sabbiadoro e Grado, anche qui con appena +6°C lungo la costa come se fossimo in pieno inverno.

E’ allarme nella notte per le piogge torrenziali che risaliranno sul Nord/Est: le Alpi orientali saranno letteralmente seppellite da una nevicata eccezionale che proseguirà anche martedì mattina. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

