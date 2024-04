Maltempo Piemonte, fulmine danneggia un campanile a Morano sul Po | FOTO

MeteoWeb

Temperature in deciso calo, vento, temporali, qualche leggera nevicata sugli Appennini. Dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, oggi in provincia di Alessandria condizioni meteo da fine inverno. In particolare, a Morano sul Po, nel Monferrato casalese, un fulmine – come spiegato dal sindaco Luca Ferrari – ha colpito il parafulmine danneggiando il campanile della chiesa in frazione Due Sture: una parte della copertura è stata scoperchiata e i calcinacci caduti a terra. Vigili del Fuoco, Protezione Civile, cantonieri sono intervenuti per la pulizia e la messa in sicurezza dell’area. Il fulmine sarebbe stato prodotto da una cella temporalesca localizzata sul paese e poi esauritasi. Il Comune di Morano sul Po ha anche segnalato “un importante guasto sul servizio di luce pubblica (e di conseguenza anche privata) in alcune zone del centro storico” a causa del maltempo.

Sempre nel Casalese, si registrano alberi e pali pericolanti sulle strade; criticità al confine con l’Astigiano.

