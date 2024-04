Maltempo: riaperte le SS456 in Liguria e la SS301 in Lombardia

MeteoWeb

Le nubi lasciano spazio al sole al Nord Italia e vengono riaperte le strade chiuse a causa del maltempo. Anas ha reso noto che in Liguria è stata riaperta ieri sera la SS456 “Del Turchino”, precedentemente chiusa a causa di una frana in corrispondenza del km 97, a Mele nella città metropolitana di Genova. Attualmente è in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

In Lombardia è stata riaperta questa mattina la SS301 “Del Foscagno” a Valdidentro (in provincia di Sondrio) precedentemente chiusa, tra i km 15 e 26, a causa della neve.

