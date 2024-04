Maltempo Russia, si rompe diga a Orsk: evacuazioni | VIDEO

MeteoWeb

Una diga si è rotta a Orsk, nella regione di Orenburg, in Russia. Lo hanno riferito i servizi operativi alla TASS. La regione, non lontano dal confine col Kazakistan, era già alle prese con inondazioni dovute al maltempo in Russia. Quasi 3.100 abitanti della regione di Orenburg sono stati evacuati a causa delle inondazioni.

“A Orsk si è rotta una diga. I residenti della città vengono evacuati dalle case situate nella zona alluvionata”, ha detto l’interlocutore dell’agenzia TASS. I servizi operativi hanno aggiunto che circa 4mila edifici residenziali privati, con 10mila persone interessate, potrebbero ricadere nella zona alluvionata.

Secondo il governo della regione di Orenburg, nella città vecchia è crollato un tratto di una diga in terrapieno. Sono stati preparati sei centri di accoglienza temporanea per l’evacuazione dal territorio della vecchia Orsk. I Vigili del Fuoco stanno evacuando i cittadini anziani e disabili dalla zona alluvionata. In città, suona la sirena della protezione civile. In precedenza era stato riferito che c’era il pericolo di rottura della diga a Orsk. In città è stato introdotto lo stato di emergenza. Sono arrivate le squadre di soccorso da Mosca, seguite dai soccorritori di Perm.

Crolla diga a Orsk, in Russia

