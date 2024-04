Maltempo Russia, stato di emergenza per le inondazioni nella regione di Orenburg | FOTO

MeteoWeb

Il governo russo ha dichiarato un’emergenza federale la situazione nelle aree colpite dalle inondazioni nella regione di Orenburg, secondo quanto riferito dai media statali. Le inondazioni, causate dalla rottura di una diga a Orsk, dovuta a sua volta all’innalzamento del livello del fiume Ural, hanno costretto all’evacuazione oltre 4.000 persone, tra cui 885 bambini, ha affermato il governo regionale. L’agenzia di stampa statale TASS ha affermato che altre 2.000 case sono state allagate, portando il totale a quasi 6.300 nella regione.

Il Ministro russo per le situazioni di emergenza, Alexander Kurenkov, è arrivato oggi a Orsk, una delle città più colpite, per supervisionare le operazioni di salvataggio. “Propongo di classificare la situazione nella regione di Orenburg come un’emergenza federale e di stabilire un livello di risposta federale”, ha detto il Ministro, secondo quanto riporta RIA Novosti. Orsk, a meno di 20 chilometri a nord del confine con il Kazakistan, ha subito il peggio delle inondazioni, secondo il sindaco Vasily Kozupitsa. Le autorità della città hanno riferito che quattro persone sono morte, ma hanno affermato che la loro morte non era collegata alle inondazioni.

Funzionari della capitale regionale (chiamata anch’essa Orenburg), a circa 250 chilometri da Orsk, hanno scritto su Telegram Sunday che la situazione in città sta “peggiorando”, poiché il livello dell’acqua è aumentato di 28 centimetri rispetto al giorno precedente. Oltre 1.300 case sono state allagate e 428 persone sono state evacuate. Le riprese video di Orsk e della città di Orenburg mostrano l’acqua che copre le strade e le case. Undici rifugi con una capacità di oltre 8.000 persone sono stati dispiegati per aiutare le vittime delle inondazioni.

Le autorità regionali hanno annunciato che le scuole terranno le lezioni “a distanza” a causa delle inondazioni. Intanto Ria Novosti riferisce che più di 60 insediamenti nella regione di Kurgan sono nell’elenco delle aree in cui sono possibili inondazioni nei prossimi giorni e quindi ci sono evacuazioni preventive.

Avviata un’indagine

È stata avviata un’indagine penale per indagare su presunte violazioni edilizie che potrebbero aver causato la rottura della diga. Le autorità locali hanno affermato che la diga potrebbe resistere a livelli d’acqua fino a 5,5 metri. Ma nella mattina di sabato 6 aprile, il livello dell’acqua aveva raggiunto circa 9,3 metri mentre questa mattina il livello ha raggiunto i 9,7 metri, secondo il sito russo di informazioni sul livello dell’acqua AllRivers.

