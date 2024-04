Maltempo, dal Cdm stato d’emergenza per Brescia: stanziati 4,5 milioni

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della provincia di Brescia. Per far fronte ai fabbisogni più urgenti, è stata stanziata la somma di 4.500.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.

