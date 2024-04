Maltempo, temporali al Nord: tanta grandine nel Cremonese, imponente Shelf Cloud | FOTO

MeteoWeb

Piogge e temporali stanno interessando alcune zone del Nord, in particolare parti di Lombardia, da dove sconfinano appena sull’Emilia Romagna, mentre altri sono attivi in Veneto e Friuli Venezia Giulia. In serata, un’intensa multicella temporalesca ha colpito al confine tra le province di Cremona e Brescia, scaricando pioggia e anche intense grandinate. A Cremona, si è verificata una grandinata di una decina di minuti. Il risultato sono paesaggi imbiancati, come a Cignone e Bonemerse. La grandine è stata abbondante ma per fortuna di dimensioni contenute. Nel Bresciano, è stata immortalata anche una maestosa Shelf Cloud (o nube a mensola).

Per quanto riguarda la pioggia, i dati pluviometrici più rilevanti indicano: 17mm a Soncino, 12mm a Villanuova sul Clisi, 9mm a Isola Pescaroli, 8mm a Desenzano, 7mm a Brescia, Casalmaggiore.

