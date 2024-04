Maltempo Trentino: chiusa la statale 350 di Folgaria e Valdastico

MeteoWeb

Per ragioni di precauzione e sicurezza, viste le previsioni meteo aggiornate che indicano precipitazioni marcate nelle prossime ore in Trentino, il Servizio Gestione strade della Provincia ha disposto la chiusura dalle 19.00 di oggi, lunedì 22 aprile, della SS 350 di Folgaria e Valdastico dalla località Buse al confine provinciale. Lo stop rimarrà valido fino alle ore 7.00 di mercoledì 24 aprile, salvo un’evoluzione meteo sfavorevole. La decisione di una chiusura temporanea del collegamento – sottolinea una nota della Provincia di Trento – si è resa necessaria per ragioni di prudenza sulla base delle indicazioni del Servizio geologico. In ogni caso, la situazione sarà monitorata in modo costante dalle strutture tecniche della Provincia.

