Maltempo Trentino, colate di fango a Verdesina e Ca’ Rossa: evacuazioni | FOTO

Inizia la conta dei danni provocata dall’ondata di maltempo che ha investito il Trentino. A Verdesina, frazione di Porte di Rendena, uno smottamento di fango e detriti proveniente dal versante che sovrasta l’abitato ha coinvolto due case, che sono state evacuate.

Il fenomeno più rilevante in termini di volume, svariate migliaia di metri cubi di detriti, ha colpito la località Cà Rossa, in Comune di Storo, dove le abbondanti piogge hanno causato la piena del rio Bianco e innescato una colata di detriti che ha inciso l’alveo del torrente poco a valle della località Faserno, a circa 1.400 metri di quota, trascinando con sé detriti di varie dimensioni, dalle argille ai massi di dimensione superiore al metro cubo. La lava torrentizia si è infranta contro la briglia filtrante realizzata nel 2017 dal Servizio bacini montani all’apice del cono di deiezione. La ‘piazza di deposito’ situata a tergo della briglia ha trattenuto circa quattromila metri cubi di materiale, il corrispettivo del materiale che può essere trasportato da 400 camion, ed ha evitato che i detriti si riversassero interamente sul conoide.

La SP350 che collega Lastebasse e Folgaria è stata chiusa ieri per motivi di sicurezza in seguito al crollo di due massi – a poca distanza di tempo l’uno dall’altro – che hanno interessato il tratto trentino della strada, in località Buse. I due episodi si sono verificati nel medio e tardo pomeriggio di ieri, quasi un chilometro più a monte rispetto agli eventi occorsi lo scorso novembre e febbraio. La Provincia Autonoma di Trento fa sapere che l’intervento dei tecnici si svolgerà nella mattinata di martedì 2 aprile.

