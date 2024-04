Maltempo, forte vento in Lombardia: alberi abbattuti e tetti scoperchiati nel Milanese e nel Pavese

MeteoWeb

Il forte vento che oggi sta colpendo la città di Milano è la causa di almeno un centinaio di chiamate di soccorso al centralino dei Vigili del Fuoco della città. Cinquantaquattro gli interventi fino ad ora effettuati – secondo quanto riferito dal comando provinciale di via Messina – per caduta di rami, cornicioni pericolanti, tetti scoperchiati, tendoni e cartellonistica divelta. Gli interventi si sono concentrati un po’ in tutte le zone del Milanese, con particolare riguardo alla parte sud. Attualmente ci sono altri 46 interventi in coda, in attesa di essere smaltiti. Oltre all’incidente avvenuto a Cinisello Balsamo, che ha causato due feriti, non si registrano fortunatamente altre persone coinvolte.

Il vento forte che oggi ha soffiato su buona parte della Lombardia ha causato disagi anche in provincia di Pavia. Le raffiche, che hanno sfiorato i 60km/h, hanno provocato la caduta di alcuni alberi a Pavia e in Oltrepò Pavese. A Broni, due piante sono finite sui fili della corrente elettrica. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco per rimuovere gli alberi finiti sulle strade e, anche a Vigevano, per sistemare alcuni tetti danneggiati.

Problemi anche nella Bergamasca. Il vento ha causato la caduta di due grosse piante, una sulla statale Briantea e l’altra in via Borgo Palazzo, a Bergamo. In entrambi i casi nessuno è rimasto ferito, né le piante hanno centrato auto o mezzi che passavano. Tuttavia, per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco e la loro rimozione, le strade sono state chiuse: si tratta di due arterie importanti del capoluogo e questo ha causato grossi disagi alla circolazione. Sul posto anche la Polizia locale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.