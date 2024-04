Marconi, al Museo di Geoscienze di Rocca di Papa dell’INGV le celebrazioni per l’anniversario della nascita del grande inventore

MeteoWeb

In occasione della Giornata internazionale dedicata a Guglielmo Marconi, lo scienziato bolognese divenuto celebre per l’invenzione della radio, il Museo di Geoscienze di Rocca di Papa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV-MUGEOS) apre le porte ai visitatori.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Radioamatori Italiani (ARI) e l’Associazione culturale “Cavalieri dell’Orcatura”, sarà l’occasione per ricordare un’invenzione che cambiò radicalmente il corso della storia e per celebrare il 150° anniversario della nascita di Marconi.

Sabato 27 aprile, a partire dalle ore 9:00, dal MUGEOS dell’INGV a Rocca di Papa (RM) saranno effettuati dei collegamenti radio internazionali curati dall’Associazione Radioamatori Italiana.

Alle 17:00, poi, il pubblico potrà prendere parte a un evento culturale durante il quale la vita di Marconi sarà ripercorsa attraverso la musica e la lettura di brani e poesie a cura dei Cavalieri dell’Orcatura.

