Matematica oltre i banchi: una giornata in Bicocca per lasciarsi stupire dai numeri

Forme e reti minime alla base di problemi che accomunano esseri umani e pinguini. La teoria della probabilità in aiuto contro le le intuizioni ingannevoli. Misteri e insidie celati nelle cartine geografiche. Sono alcuni dei temi e delle curiosità che si potranno scoprire e approfondire all’Università di Milano-Bicocca venerdì 19 aprile a “Matematica oltre i banchi”, la giornata organizzata dal dipartimento di Matematica e Applicazioni per mostrare aspetti “non scolastici” di questa affascinante disciplina e per illustrare cosa fa, per lavoro, un matematico.

Giunta alla seconda edizione, la manifestazione propone un ricco programma di iniziative aperte al pubblico. Tutte gratuite: basta registrarsi compilando il form disponibile online. Dopo la gara a squadre e la premiazione del mattino (unico evento su invito, rivolto esclusivamente alle scuole superiori), dalle 13 alle 15 nella Galleria della Scienza dell’Università di Milano-Bicocca (Edificio U2 “Quantum”, piazza della Scienza 3, Milano) si svolgeranno gli “Assaggi di matematica”, sei stand che offriranno anteprime ed esperienze di matematica universitaria, tramite giochi, problemi e curiosità. Ci sarà anche un punto di orientamento, gestito da studenti e docenti dei corsi triennale e magistrale di Matematica, pronti a illustrare agli ospiti l’offerta formativa promossa da Milano-Bicocca.

Infine dalle 15 alle 17, in aula 07 (Edificio U2 “Quantum”), si svolgeranno due conferenze su temi di ricerca scientifica, per offrire un’idea di cosa fanno davvero i matematici: “Dalle equazioni all’algebra moderna: una breve storia della Teoria dei Gruppi”, tenuta da Luca Sabatini, ricercatore della Scuola di Matematica e Fisica alla Queen’s University di Belfast, e “Bolle di sapone e reti minime: problemi di ottimizzazione di forma (per umani, cetacei e pinguini)”, a cura di Annalisa Massaccesi, professoressa di Matematica all’Università degli Studi di Padova.

